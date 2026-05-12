南科整地 迎台積2奈米廠

南科周邊建設動土，迎台積（2330）2奈米廠。台南市南科特定區A、B、C、D、E、N、O區段徵收昨（11）日舉行動土儀式，市長黃偉哲正式宣告「南科A-O區段徵收工程」全面啟動，為迎來晶圓廠先進製程做好充分準備。

黃偉哲透露，去年11月底半導體廠商（指台積電）告知擴建2奈米廠需要土地、今年3月取得用地，就等廠商確認。

黃偉哲表示，本次南科區段徵收工程是支撐高科技產業發展重中之重的項目，區段徵收工程的行政作業早已啟動，所有地主已經領到補償，抵價地也已核定，須徵收的土地也移轉給市府，可說是效率最高的區段徵收案。

他強調，目前即將正式展開的實體基礎工程公共設施，包括園區內道路闢設、滯洪池挖設，或是公園、停車場等，市府將以最快速度施工，期盼不僅可以滿足南科高科技產業的用地需求，也能讓南科周圍的民生設施獲得充分用地，打造大南科生活圈最新發展亮點。

台南市地政局長陳淑美表示，總開發面積375公頃環繞南科與樹谷園區，介於安定、善化與新市三行政區，緊鄰產業聚落與L、M住宅生活圈，具高度產業連結性與發展優勢。她進一步表示，開發效益在提供用地促進半導體及上下游相關產業進駐。區段徵收市府取得土地配合產業發展政策規劃最小建築基地面積，可促進土地整體建設供產業需求並提早釋出土地，提供重點發展產業提早進駐帶動城市轉型，成為科技產業發展堅強後盾。

據了解，特定區住宅及商業區占158.98公頃。住宅區135.93公頃，容積160至240%，建蔽率50%提供住宅需求，商業區23.05公頃，容積250至280%。建蔽率70%提供商業空間。

地政局強調，本區段徵收案完成後可提供「產業支援服務區」與「優質生活服務區」土地，並規劃公園、綠地、學校及醫療等豐富公共設施。工程預計如期如質推動，完工後將大幅提升當地生活機能，銜接南台灣科技S廊帶，打造一個結合科技、自然與文化底蘊的國際化宜居空間，加速地區繁榮與永續發展。