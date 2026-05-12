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微控制器 下一個焦點

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

AI熱潮不只帶旺GPU與高速網通晶片，業界指出，現在連微控制器（MCU）也成為供應鏈下一個漲價焦點。

隨著AI伺服器、高速光模組與AI電源需求急速升溫，MCU供需明顯轉趨吃緊，市場更傳出中國大陸MCU廠近期已陸續調漲價格，帶動產業鏈重新評價MCU在AI時代的重要性。法人看好，台灣MCU族群包括盛群（6202）、新唐、義隆、凌通等可望同步受惠報價上揚契機。

業界指出，過去MCU多應用於家電、工控與消費性電子，被視為成熟型產品，但AI伺服器對電源管理、散熱控制、風扇轉速、系統監控與通訊模組控制需求大增，讓MCU在AI設備中的角色快速升級，尤其AI電源需要因應GPU、NPU瞬間高電流與高功率密度挑戰，MCU已成為電源系統核心控制中樞。

業界進一步分析，近期大陸MCU市場已率先反映供需變化，部分光通訊相關MCU今年以來累計漲幅已達40%，包括中微半導體、國民技術等大陸業者相繼宣布調升產品價格15%至50%不等，反映AI基礎建設需求快速外溢。

法人分析，台灣MCU廠近年雖歷經消費性市場庫存調整，但目前車用、工控與AI相關應用需求已逐步回升，其中又以具備高整合能力與客製化優勢的業者受惠最深。盛群在家電、電源控制與安防市場布局深厚。

新唐 凌通 盛群

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