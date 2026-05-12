半導體通膨蔓延 德儀又漲價 矽力、致新等類比 IC 廠有望受惠

全球類比IC龍頭德州儀器（TI）近日再度向客戶發出漲價通知信，預計7月1日起，調升所有訂單與出貨價格。這是德儀今年以來二度漲價，顯見半導體通膨壓力持續蔓延，法人看好，台系類比IC廠包括矽力-KY（6415）、致新、茂達、天鈺有望受惠漲價紅利。

德儀在今年4月宣布針對部分產品漲價，最高漲幅高達85%。根據業界近日流傳德儀漲價通知信，內容指出，為讓客戶能提早規劃訂單與付款安排，因此提前公告價格調整措施，新價格將適用於所有訂單與出貨，7月1日起生效。

德儀並未透露漲幅細節，僅指出，此次價格變動，將影響旗下產品組合中的多項產品，價格調整將依「特定材料與技術」而有所不同，調漲原因主要受到當前市場環境及整體供應鏈成本上升所驅動。

業界分析，德儀為全球最大類比IC供應商，產品廣泛應用於工控、車用電子、消費性電子、通訊與電源管理等領域，其價格策略向來被視為產業重要指標。

德儀短時間內二度調漲價格，且從原先特定產品擴大至所有訂單與出貨，透露上游晶圓代工、封測、材料與物流等成本壓力依舊沉重，也反映半導體供應鏈通膨現象仍未降溫。

法人指出，過去兩年類比IC市場歷經庫存修正與價格競爭，尤其德儀2023年曾透過積極價格策略擴大市占，當時壓縮不少亞洲同業獲利空間，如今重新轉向調漲價格與穩定毛利模式，有助市場價格秩序回歸正常，也讓台系類比IC廠壓力減輕。

其中，與德儀產品線重疊度高的矽力，被視為此次最直接受惠者。法人說明，矽力近年積極布局車用、工控與消費性電子市場，與德儀主力應用高度重疊，隨著國際IDM龍頭調升價格，客戶對價格接受度可望同步提高，有利矽力後續產品報價與毛利率改善。

致新與茂達同步受惠，致新近年深耕面板、筆電與消費性電子電源管理IC市場，茂達則積極布局高階PC、伺服器與散熱風扇控制IC，伴隨AI伺服器、高速運算與車電需求持續成長，高效率電源管理需求同步升溫，法人看好類比IC族群下半年營運有望優於上半年。

天鈺董事長林永杰昨（11）日在法說會上表示，本季四大產品線都將成長，營收將優於上季，下半年比上半年好，隨著成本持續攀升，公司將依產品與客戶別，陸續調漲產品價格。電源管理IC部分，林永杰表示，第2季將推出新一代純硬體、極簡單口快充協議晶片，推出後放量速度相當快，且因需求增加，公司需調配產能，預期業績將明顯增加。