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正齊半導體和威宏科技進駐竹科 投資金額共計1.25億元

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
正齊半導體和威宏科技進駐竹科投資，投資金額共計1.25億元。圖／本報資料照片
正齊半導體和威宏科技進駐竹科投資，投資金額共計1.25億元。圖／本報資料照片

國家科學及技術委員會科學園區審議會第32次會議今日通過正齊半導體和、威宏科技兩家公司進駐竹科投資，核准投資金額共計1.25億元，另備查二件廢止投資計畫案及4件增資案，合計增資10.74億元。

正齊半導體申請於新竹園區投資金額0.8億元，主要產品為低導通電阻溫度係數的碳化矽金氧半場效應電晶體(SiC MOSFET)。

正齊半導體為馬來西亞上市公司Mi Technovation Berhad旗下公司。此次進駐新竹科學園區，正齊半導體展現對於高功率半導體元件研發的重視，所成立的台灣研究院，將與台灣SiC領域之產、學、研成為策略夥伴共同研發，未來研發成果除供給集團內車輛技術事業部使用，也會提供策略合作的SiC高功率模組廠，藉此導入應用領域系統廠商。

正齊半導體進駐科學園區後，將致力帶動SiC相關上下游產業的發展、提升技術並培育人才，推動台灣在SiC半導體產業領域的精進，居於世界技術領先地位。

威宏科技申請於竹科投資金額0.45億元，主要產品為特殊應用積體電路、通用及客製化矽智財、基於ASIC為核心的系統平台設計服務、特殊IC封裝所需要的矽智財介面電路。

本案公司技術包含軟硬體系統整合、核心IP提供、先進製程佈局實作、異質整合封裝等，強調AI/HPC、Chiplet、介面IP等新興應用方向，符合當前半導體產業發展，應用面涵蓋AI運算、雲端資料中心、高效能運算及邊緣智慧系統，相關設計服務與系統整合需求持續提升，具備高度成長性。

本案可強化我國在高階IC設計、AI運算晶片及高效能運算(HPC)供應鏈之技術能量，並培養高階IC設計、驗證及系統整合專業人才，對我國半導體技術深化與高科技人才培育具長期實質效益。

半導體 竹科 新竹

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