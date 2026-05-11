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造山者瑞典放映 導演：盼傳奇讓台灣人更關心歷史

中央社／ 斯德哥爾摩11日專電

台灣半導體發展史紀錄片「造山者」前進瑞典，在10日的放映會上，觀眾好奇片中「小欣欣豆漿店」的探尋細節，導演蕭菊貞在映後連線座談中表示，這個片段雖然短短7分鐘，卻花費7個月研究、查證，希望透過這個有趣的片段讓台灣人發現歷史的重要，並更加關心台灣歷史。

紀錄片「造山者」在全球18個國家播映，瑞典台灣協會於8日、10日分別在瑞典的隆德（Lund）與哥特堡（Gothenburg）兩個城市進行放映活動，吸引許多觀眾前往觀賞。

哥特堡現場主持人霍伯（Linus Hallberg）是瑞典的工程師，曾經在台灣留學並任職台積電，他在放映前先跟觀眾介紹什麼是晶片，晶片為何重要，讓對這個議題不熟悉的觀眾比較容易進入紀錄片脈絡。

導演蕭菊貞在放映會進行線上映後座談，她表示，「矽盾」這個概念不算新，早在921大地震時，世界各國就發現，台灣電子業因為地震而斷電不得不停工時，美國電子業股票嚴重受影響，雖然那時台灣在半導體的重要性只跟韓國相當而已。

霍伯表示贊同，他說，當時瑞典媒體與政府也開始注意到台灣在半導體產業的重要性。

現場有觀眾對片中「小欣欣豆漿店」感到好奇，像是許多國內外媒體提到台灣半導體發展時，都會提到有7個人在這個豆漿店開會，造就台灣今天的半導體傳奇。

蕭菊貞表示，她在片中只剪了7分鐘的相關片段，但拍攝的研究調查卻花了7個月。她對於相關人士都聽說、知道這個豆漿店，但卻沒有人找得到，也沒有人在乎。雖然觀眾普遍覺得這個片段很有趣，但是短短50年前發生的事情卻沒有一個人可以說得清楚，讓她感到非常沉痛。

蕭菊貞說，大家以為喝個豆漿就能產生傳奇，但其實深究下去會發現，這個豆漿店有其政治重要性，是當時政府官員常開會的地方，「傳奇」發生在這裡並不是巧合。

因此她特別在「造山者」中去探尋這段歷史，並留下這個片段，希望可以讓更多台灣人關心台灣歷史。

蕭菊貞說，台北市政府即將在小欣欣豆漿店的現址立牌紀念，讓後人記得這個歷史，她也受邀出席揭牌典禮。

哥特堡現場來了將近100名觀眾共同觀賞，瑞典台灣協會用充滿台灣味的旗幟與文宣品向到場觀眾介紹台灣，也現場義賣台味點心。由台僑親手烘焙的台灣特色茶味餅乾受到熱烈歡迎，人氣甚至超越出名的鳳梨酥。

由於近兩年台灣的半導體在瑞典媒體上多有討論，「造山者」的半導體發展歷史題材讓瑞典觀眾很感興趣。在哥特堡放映會後，場地的工作人員告訴中央社，台灣的半導體很出名，「造山者」很吸引他，雖然因為工作沒辦法參與放映會，但他會找機會去看這部片。

瑞典 台灣人 半導體

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