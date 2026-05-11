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科學園區審議會通過7案 新竹半導體聚落吸引SiC投資

中央社／ 台北11日電

國科會科學園區審議會今天通過7件投資案，投資總額達新台幣506.32億元，此外尚有10件增資案，合計增資約21.75億元。其中，新竹科學園區發揮半導體群聚效益，吸引碳化矽（SiC）、特殊應用積體電路（ASIC）及高效能運算（HPC）相關投資。

國科會新聞稿指出，此次核准投資案包括新興科技產業的兆聯實業股份有限公司屏科分公司、台灣矽科宏晟科技股份有限公司屏科分公司；積體電路產業的正齊半導體有限公司、威宏科技股份有限公司新竹科學園區分公司；光電產業的台灣鈣鈦礦科技股份有限公司中科分公司等。

國科會科學園區審議會今天通過的7件投資案中，正齊半導體有限公司、威宏科技股份有限公司新竹科學園區分公司均設立於新竹科學園區，前者投資金額0.8億元，後者投資金額0.45億元。

正齊半導體有限公司是馬來西亞上市公司MiTechnovation Berhad旗下公司，此次進駐新竹科學園區，國科會認為，凸顯正齊半導體對高功率半導體元件研發的重視。

正齊半導體於新竹成立台灣研究院，將與台灣SiC領域的產學研成為策略夥伴，未來研發成果除了供集團內車輛技術事業部使用，也會提供策略合作的SiC高功率模組廠，藉此導入應用領域系統廠商。

國科會表示，正齊半導體進駐科學園區後，將致力帶動SiC相關上下游產業的發展、提升技術並培育人才，強化台灣在SiC半導體產業的技術競爭力。

威宏科技股份有限公司新竹科學園區分公司主要產品為特殊應用積體電路、通用及客製化矽智財、基於ASIC為核心的系統平台設計服務、特殊IC封裝所需要的矽智財介面電路。

國科會表示，此案可強化台灣在高階IC設計、AI運算晶片及高效能運算（HPC）供應鏈的技術能量，並培養高階IC設計、驗證及系統整合專業人才，對台灣半導體技術深化與高科技人才培育具長期實質效益。

兆聯實業股份有限公司屏科分公司，預計投資金額5億元，國科會指出，兆聯能提升製程用水效率並降低碳足跡，協助客戶因應先進製程發展及氣候變遷挑戰。兆聯進駐屏東科學園區提供在地化服務與智慧化管理布局，即時掌握客戶需求並強化就近供應能力，提升對南台灣科技產業支援效率，同時提供完整系統建置與後續維運服務。

台灣矽科宏晟科技股份有限公司屏科分公司，預計投資金額1.5億元，國科會表示，台灣矽科宏晟科技為日本關東化學與台灣宏晟科技合資公司，申請於屏東科學園區投資設立屏科分公司，主要提供化學品製程供應系統及化學廢棄物收集與再利用系統。

台灣鈣鈦礦科技股份有限公司中科分公司，將設立於中部科學園區台中園區，投資金額0.15億元。

半導體 增資 新竹

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