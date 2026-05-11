NCC：3大電信提供旅遊純上網預付卡 研商簡化KYC可行性

民眾出國購買eSIM卡，恐衍生資安疑慮，引發討論。國家通訊傳播委員會（NCC）今天指出，國內3大電信業者均有提供出國旅遊純上網預付卡服務，NCC也將邀請檢警機關、3大電信業者討論簡便KYC（Know YourCustomer）程序的可行性。

媒體報導，民眾出國時常購買境外電信服務，恐有資安疑慮，建議NCC開放電信業者提供「旅遊型純流量eSIM」服務。

NCC今天透過新聞稿說明，3大電信業者均有提供出國旅遊純上網預付卡服務，且符合條件下可免設定費用，不過依據「詐欺犯罪危害防制條例」，仍須經過KYC程序才能提供；呼籲民眾選購出國使用電信服務時，儘量挑選國內電信業者或具有商譽的產品，並注意自身隱私風險。

NCC並指出，針對既有用戶或政府機關、公私立學校等，在符合一定風險控管條件下，是否可簡化KYC程序，後續將邀請檢警機關、3大電信業者開會討論可行性。

NCC提醒，民眾購買境外電信服務時，無論使用實體SIM卡或eSIM，購買前應注意數據傳輸所涉自身隱私風險。對於未標示或標示不明「實際提供電信服務之境外電信事業」者，可向賣家查證確認，以維護使用者隱私。

NCC強調，為避免用戶號碼或電信服務淪為詐騙工具，各電信業者仍應持續落實KYC機制，共同防制詐騙。