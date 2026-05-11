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佳世達120億元永續指標連結聯貸案 台銀與一銀等13家銀行完成簽約

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
佳世達科技(股)公司新臺幣120億元聯貸案簽約典禮，由佳世達科技(股)公司董事長陳其宏（中）、臺灣銀行董事長凌忠嫄（左）及第一商業銀行董事長邱月琴（右）共同主持。臺灣銀行／提供
佳世達科技(股)公司新臺幣120億元聯貸案簽約典禮，由佳世達科技(股)公司董事長陳其宏（中）、臺灣銀行董事長凌忠嫄（左）及第一商業銀行董事長邱月琴（右）共同主持。臺灣銀行／提供

佳世達科技委由臺灣銀行及第一銀行統籌主辦新台幣120億元永續指標連結聯貸案，已於5月11日完成聯貸簽約，簽約儀式假臺灣銀行總行舉行，由臺灣銀行董事長凌忠嫄、第一商業銀行董事長邱月琴與佳世達科技董事長陳其宏共同主持。

聯貸案資金用途為償還既有金融機構借款暨充實中期營運周轉金，由臺灣銀行及第一商業銀行擔任管理銀行，原預計募集100億元，在13家金融同業踴躍參與下，超額參貸2.07倍，承諾金額達207億元，最終以120億元結案。

聯合授信案將連結廢棄物回收率、公司永續評鑑、綠色供應鏈關鍵供應商稽核完成率及公司治理評鑑等多項永續連結指標，依佳世達科技實際永續績效，提供貸款優惠，以實際行動支持公司實踐「共創共好 永續抵佳」的永續經營目標。

佳世達集團在液晶顯示器和投影機等製造領域居全球領導地位，近年高附加價值事業轉型成功，已成為橫跨資通訊、醫療、智慧解決方案及網路通訊四大事業的跨領域科技集團。

現階段公司正積極投資四大事業並致力擴大高毛利事業，2025年合併營收連續5年突破2,000億元，其中醫療事業營收突破300億元及智能解決方案營收達360億元、均創歷史新高，全年度營業毛利率達16.8%，連續三年突破16%。

展望2026，公司將持續深化醫療與AI雙引擎布局，且將AI布局列為未來轉型的重要核心，將從「數據、演算法、算力」三大主軸著手，並透過集團資源整合，進一步拓展AI應用與基礎建設市場，以驅動集團的持續成長。

佳世達 一銀 臺灣銀行

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