佳世達簽署120億元聯貸案 連結ESG指標追求永續發展

佳世達（2352）委由臺灣銀行及第一商業銀行統籌主辦120億元永續連結指標聯貸案，11日完成聯貸簽約，由佳世達科技董事長陳其宏、臺灣銀行董事長凌忠嫄、第一商業銀行董事長邱月琴共同主持。佳世達重視永續承諾並積極落實，此次聯貸案是連續第四度連結 ESG 永續指標，最終認購2.07倍以120億元結案，顯示金融業對佳世達價值轉型與永續成長的發展策略，給予高度肯定。

佳世達董事長陳其宏表示，佳世達持續推動價值轉型，2025年合併營收連續五年突破2,000億元，並榮獲45 項海內外永續獎項，展現營運韌性與永續成果。展望2026年，佳世達將深化醫療與AI雙引擎布局，透過集團資源整合，拓展 AI 應用與基礎建設市場，實現價值轉型與永續經營。

此次聯貸案將佳世達永續指標納入聯貸條件，在授信期限內，管理銀行將連結廢棄物回收率、公司永續評鑑、綠色供應鏈關鍵供應商稽核完成率及公司治理評鑑等永續連結指標，依佳世達科技實際永續績效，提供相應的利率減碼，以實際行動支持佳世達永續成長。

該聯貸案資金用途為償還既有金融機構借款暨充實中期營運周轉金，由臺灣銀行及第一商業銀行擔任管理銀行，原預計募集100億元，在13家金融同業踴躍參與下，超額參貸2.07倍，承諾金額達207億元，最終以120億元結案，充分顯示金融業對佳世達事業轉型成果及營運表現給予高度肯定。

佳世達為橫跨資通訊產業、醫療事業、智能解決方案及網路通訊事業之全球科技集團，在環境、社會、治理面積極採取永續行動，2025年已連續七年蟬聯亞洲最佳企業雇主獎，更連續三年入選標普全球永續年鑑（The S&P Global Sustainability Yearbook 2026）獲得全球排名前5%的殊榮。同時於第十二屆公司治理評鑑中，名列上市公司組前 5%，以及市值 100 億元以上之電子類排名前10%，顯示佳世達集團深耕企業永續經營的卓越成果。