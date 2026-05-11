恩智浦攜手安富利冠名贊助2026臺大電機創客松競賽

全球半導體領導廠商恩智浦半導體（NXP）攜手全球IC通路大廠安富利（Avnet）首度冠名贊助由國立臺灣大學電機系主辦、臺北市政府資訊局合作協辦的2026臺大電機創客松MakeNTU。

屆滿十年的2026臺大電機創客松MakeNTU，是全台規模最大的學生自辦創客松競賽，於5月8日至10日在松山文創園區舉行長達36小時「極限創客松」不斷電競賽，透過企業級資源與真實產業命題，同時融入永續發展目標（Sustainable Development Goals；SDGs）的永續思維，讓創新回應真實世界的理念，共吸引200位參賽學子，超過39個隊伍熱情參與。

最終，由來自臺灣大學的「輕鬆玩 輕鬆贏」團隊、臺灣科技大學「孤電子對」團隊、以及中興大學「Tsai_python_and_pytree_god」團隊，分別榮獲2026臺大電機創客松MakeNTU競賽恩智浦x安富利企業獎Ⅰ「智慧生活應用」組的前三名。以及來自臺灣海洋大學、中原大學、成功大學學生組成的「洪紘泓宏」團隊、臺灣大學「詹if的做台大小跟班」團隊、與臺灣大學「IEEEE」團隊，分別榮獲2026臺大電機創客松MakeNTU競賽恩智浦x安富利企業獎Ⅱ「跨域整合應用」組的前三名。