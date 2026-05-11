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威剛攜手巴拉圭Atenil S.A. 啟動100公頃造林、復林計畫

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
威剛布局全球碳匯與循環經濟，攜手巴拉圭Atenil S.A. 啟動100公頃造林、復林計畫。圖／威剛提供
威剛布局全球碳匯與循環經濟，攜手巴拉圭Atenil S.A. 啟動100公頃造林、復林計畫。圖／威剛提供

記憶體模組領導品牌威剛科技（3260）今日宣布與巴拉圭Atenil S.A.正式簽署100公頃造林、復林及植被復育（ARR）開發計畫，並攜手投入生物炭（Biochar）技術研發與應用。雙方將共同打造一套具備長期發展潛力且可複製推廣的跨國永續合作模式，積極加速全球淨零目標的實現。

威剛董事長陳立白表示，此次合作係透過外交部與環境部共同推動的「榮邦計畫」開啓的契機，將去年於COP 30簽署的合作備忘錄，進一步轉化為具體的永續行動方案。不僅象徵台巴永續外交進入全新里程碑，更展現威剛的綠色倡議轉化為具體的國際影響力，為全球淨零與永續發展貢獻台灣關鍵經驗。

此次合作內容涵蓋自然碳匯開發、循環經濟與廢棄物管理，並進一步將永續價值延伸至文化、教育、體育及娛樂等人文領域，全面擴大淨零永續的影響層面。雙方將正式啟動100公頃造林、復林及植被復育（ARR）計畫，組成跨國團隊拓展東南亞與非洲碳經濟布局，透過自然解決方案（Nature-based Solutions）推動碳移除與生態復育。

雙方也規畫投入生物炭（Biochar）技術研發，將林業廢棄生物質轉化為高附加價值產品，應用於土壤改良、農業發展及碳封存，並建立「廢棄物利用→碳封存→價值再生」的循環經濟模式，兼顧潔淨能源與在地就業；此外，秉持「以人為本」理念，推動ESG於文化、教育及體育等領域之實踐，促進跨文化交流與社會永續發展。整體合作不僅著眼於碳權與技術開發，更將整合產業、學術與國際資源，打造可複製且與國際接軌之永續合作架構，以吸引更多企業與國家共同參與全球淨零行動

威剛 巴拉圭 外交部

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