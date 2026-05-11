台灣模式赴美設產業園區 台積電盼原料設備供應鏈進駐

台灣政府規劃以「台灣模式」與美國供應鏈合作，在美國打造產業園區。國發會主委葉俊顯今天表示，目前正就德州休士頓、亞利桑那州3處綜合評估，台積電也透露看法，希望進駐業者以上游原料、設備為主，但因牽涉化學品，法規問題尚待克服。

國發會主委葉俊顯身兼台積電法人董事身分，他日前與經濟部長龔明鑫共同參加美國商務部於華府主辦的「選擇美國投資高峰會」（SelectUSA InvestmentSummit），此次出訪也前往亞利桑那州視察台積電建廠預定地，並拜會州政府相關單位，續赴華府與美方高階官員及重要智庫進行交流。

葉俊顯表示，此次訪美其中一項任務是考察產業園區選址，目前評估德州休士頓以及亞利桑那州，後者已有晶圓代工龍頭台積電美國廠進駐，此行特別走訪亞利桑那州3處，一是台積電亞利桑那廠西北處，但距離較遠，二是台積電廠周圍，三是南邊的梅薩市（Mesa）。

葉俊顯表示，產業園區選址是從需求端的角度出發，此次也借重台灣區電機電子工業同業公會（TEEMA）海外開發經驗，就美國設立產業園區進行區位研究。

葉俊顯也說，產業園區牽涉範圍極廣，業者除了希望州政府出面協助，也期待與當地學校合作，其餘居住、教育、醫療等問題也須整體評估。