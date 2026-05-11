華碩聲明遭冒名投資詐騙 案件已報美國執法機關

記憶體模組領導品牌威剛科技（3260）今日宣布與巴拉圭Atenil S.A.正式簽署100公頃造林、復林及植被復育（ARR）開發計畫，並攜手投入生物炭（Biochar）技術研發與應用。雙方將共同打造一套具備長期發展潛力且可複製推廣的跨國永續合作模式，積極加速全球淨零目標的實現。

2026-05-11 17:09