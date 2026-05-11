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華碩聲明遭冒名投資詐騙 案件已報美國執法機關
華碩（2357）11日發出嚴正聲明，防範冒名本公司與負責人名義之跨境投資詐騙。
華碩表示，近日發現不法份子偽冒本公司「華碩電腦」、轉投資公司「華敏投資」、本公司董事長之名義，惡意偽造投資合約及虛假文件，誘騙美國民眾投入資金蒙受資產損失。據悉此詐騙案已向美國執法機關舉報，並進入司法調查程序。
針對此跨境投資詐騙案，華碩嚴正聲明：本公司及董事長從未授權任何機構或個人，進行公開金錢募集、共同投資、代操作投資之行為，此類情事全屬虛假與變造。詐騙集團盜用公司登記資訊與負責人名稱，已觸犯偽造文書與加重詐欺等多項罪嫌。
華碩表示，懇請社會大眾明察，對於此類具高度詐騙風險之虛假投資訊息，請務必保持警覺。
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