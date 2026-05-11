是方結盟日本綠能資料中心 打造亞洲AI算力走廊

是方電訊今天宣布與日本北海道「石狩再生能源資料中心」簽署合作備忘錄，雙方將打造亞洲AI算力走廊，啟動跨國AIDC新布局，並攜手連結台北與日本北海道石狩的超高速網路，協助台日企業快速擴張海外版圖。

是方總經理劉耀元透過新聞稿表示，是方董事會先前通過新台幣30億元的第4座「中科AIDC投資案」，耗資182億日圓於今年4月落成的石狩再生能源資料中心具備「100%區域再生能源」供電優勢，初期容量15MW，未來規劃擴展至300MW，雙方聯手將成為亞洲具代表性的綠色算力走廊。

石狩再生能源資料中心專案負責人柳川直隆指出，該中心由日本東急不動產、Flower Communications及Agility Asset Advisers共同營運，並獲日本總務省補助支持，核心願景是建立總容量達300MW的「北海道數據中心園區」，成為亞洲規模最大的綠色算力重鎮。

是方表示，隨著AI運算需求爆發，企業對資料中心的要求已不僅止於速度。雙方合作的核心在於結合兩地優勢，建構高品質的數位走廊，透過超高速網路串聯台北與北海道，企業客戶將能享受更穩定、低延遲的資訊傳輸服務。

是方將進一步研議北海道石狩市的純綠能區域，利用當地的再生能源環境，協助企業邁向「數位轉型」的同時，也能達成「綠色轉型」的環保目標。

透過本次簽署的合作備忘錄，是方表示，一是打通台日數位走廊，建立台北與石狩之間的超高速、低延遲直連網路，解決跨國邊緣運算的延遲問題；二是輸出智慧機房管理，是方將引進通過ISO與DCOS國際驗證的高效能冷卻技術與智慧化託管經驗，協助石狩機房應對高密度AI伺服器的散熱與功耗挑戰。

第三，區域綠能供應鏈布局，協助企業在符合減碳法規的前提下，順利於日本市場部署跨國AI服務節點。