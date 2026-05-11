威剛攜手巴拉圭商 啟動100公頃造林、復林計畫

記憶體模組廠威剛今天宣布，與巴拉圭Atenil S.A.簽署100公頃造林、復林及植被復育（ARR）開發計畫，並攜手投入生物炭（Biochar）技術研發與應用。

威剛發布新聞稿，董事長陳立白表示，這次合作是透過外交部與環境部共同推動的「榮邦計畫」開啓的契機，將去年於COP 30簽署的合作備忘錄，進一步轉化為具體的永續行動方案。

陳立白指出，這不僅象徵台巴永續外交進入全新里程碑，同時展現威剛綠色倡議轉化為具體的國際影響力，為全球淨零與永續發展貢獻台灣關鍵經驗。

威剛表示，與Atenil S.A.的合作內容涵蓋自然碳匯開發、循環經濟與廢棄物管理，並進一步將永續價值延伸至文化、教育、體育及娛樂等人文領域，全面擴大淨零永續的影響層面。

威剛指出，雙方將啟動100公頃造林、復林及植被復育計畫，組成跨國團隊拓展東南亞與非洲碳經濟布局，透過自然解決方案推動碳移除與生態復育。

威剛表示，雙方也規劃投入生物炭技術研發，將林業廢棄生物質轉化為高附加價值產品，應用於土壤改良、農業發展及碳封存，並建立「廢棄物利用、碳封存、價值再生」的循環經濟模式，兼顧潔淨能源與在地就業。