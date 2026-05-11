是方跨國戰略結盟日本綠能資料中心 打造亞洲AI算力走廊

是方電訊（6561）11日宣布與日本北海道「石狩再生能源資料中心」正式簽署合作備忘錄！是方表示，憑藉機房維運與全球聯外頻寬的先進技術，搭配石狩綠能中心「100% 區域再生能源」優勢，共同打造亞洲AI算力走廊，啟動跨國AIDC新布局。同時，雙方也將攜手連結台北與日本北海道石狩的超高速網路，協助台日企業高效快速擴張海外版圖。

是方總經理劉耀元表示，日前是方董事會甫通過台幣30億元的第四座「中科AIDC投資案」，而耗資182億日圓於今年4月落成的石狩再生能源資料中心則具備「100% 區域再生能源」供電優勢，初期容量15MW，未來並規劃擴展至300MW，強強聯手勢必成為亞洲最具代表性的綠色算力走廊。

石狩再生能源資料中心專案負責人柳川直隆（Flower Communications社長）指出，該中心由日本東急不動產、Flower Communications 及 Agility Asset Advisers 共同營運，並獲得日本總務省補助支持，其核心願景是建立總容量達 300MW 的「北海道數據中心園區」，成為亞洲規模最大的綠色算力重鎮。

是方指出，隨著AI與高效能運算需求爆發，企業對於資料中心的要求已不僅止於速度。本次雙方合作的核心在於結合兩地優勢，建構一條高品質的數位走廊。透過超高速網路串聯台北與北海道，企業客戶將能享受更穩定、低延遲的資訊傳輸服務。

此外，是方也將進一步研議北海道石狩市的純綠能區域，利用當地的再生能源環境，協助企業在邁向「數位轉型」的同時，也能達成「綠色轉型」的環保目標。

是方是台灣指標性的電信中立機房營運商，是方以「三快三高」特色傲視業界，成為日本夥伴跨海合作的首選，「三快」為進駐快、連線快、服務快；高效便捷的「三高」服務體驗則包含高電力，提供客戶10KW~150KW的高電力需求；高承載，綠建築設計，樓板載重達平方公尺2,000kg，隔震層阻尼器結構可抗七級強震以及高散熱，支援氣冷式及水冷式解決方案。

透過簽署的合作備忘錄，雙方將打通台日數位走廊，建立台北與石狩之間的超高速、低延遲直連網路，有效解決跨國邊緣運算的延遲問題；合作智慧機房管理輸出，是方將引進通過ISO與DCOS國際驗證的高效能冷卻技術與智慧化託管經驗，協助石狩機房應對高密度AI伺服器的散熱與功耗挑戰；更要布局區域綠能供應鏈，協助企業在符合減碳法規的前提下，順利於日本市場布署跨國AI服務節點。

是方強調，未來將以緊密的合作姿態，共同建立互利共榮的商業合作夥伴關係，為台日數位經濟合作寫下新篇章。