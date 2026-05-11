快訊

伊朗戰爭第2波能源衝擊來了！亞洲比歐洲早4周有感 這區域最慘

拒攔查開車拖行撞死派出所長一審判死刑 女毒蟲真面目首曝光！

石崇良稱三班護病比怕跳票就再投賴總統 蔣萬安一句話砲轟賴政府

聽新聞
0:00 / 0:00

國發會：台積電美國廠進度超預期 但仍有水電缺工挑戰

中央社／ 台北11日電
國發會主委葉俊顯（右6）與經濟部部長龔明鑫（右7）訪美，此次出訪也前往亞利桑那州參訪台積電。（國發會提供）
國發會主委葉俊顯（右6）與經濟部部長龔明鑫（右7）訪美，此次出訪也前往亞利桑那州參訪台積電。（國發會提供）

晶圓代工龍頭台積電積極拓展海外版圖，其中又以美國亞利桑那子公司最受矚目，2025年順利轉虧為盈，獲利達新台幣161.41億元。國發會主委葉俊顯透露，此次訪美行程包含參訪台積電，根據台積電說法，美國廠進度超乎預期，「沒想到（量產）試了就成功」，後續展望樂觀，不過台積電也提到，設廠過程確實面臨水電、缺工等挑戰。

國發會主委葉俊顯日前與經濟部長龔明鑫共同參加美國商務部於華府主辦的「選擇美國投資高峰會」（SelectUSA Investment Summit），此次出訪也前往亞利桑那州視察台積電建廠預定地，並拜會州政府相關單位，續赴華府與美方高階官員及重要智庫，在AI高科技自主與經濟安全韌性進行深度交流。

葉俊顯今天與媒體分享出訪心得，他表示，此行重要目的是評估赴美投資的可行性，以及政府可提供的協助。參訪台積電時，台積電表示美國廠進度超乎預期，但過程確實面對許多挑戰，希望經驗分享對有意赴美投資廠商有所幫助。

葉俊顯表示，台積電分享赴美建廠面臨4大挑戰，一是水電，尤其亞利桑那州氣候乾燥、位處沙漠地帶，水資源確實帶來困擾，期待當地州政府盡力協助；二是法規，包括環保與用電規範較為繁複；三是人員簽證（visa）申請、核發等問題；四則面臨缺工挑戰。

而經濟部於亞利桑那州設置「鳳凰城台灣貿易投資中心」，為在美設立的第2個貿易投資服務據點，未來將與當地各級政府合作，協助投資落地。

葉俊顯引述台積電說法，指出於美建廠期間，處理土地、水、電等問題，需要聯絡不同單位，對廠商而言是很大困擾，因此台積電特別稱讚鳳凰城台灣貿易投資中心，「可以幫助未來進到美國投資的企業，解決很多麻煩」。

台積電持續擴大於美國布局，日前宣布將在亞利桑那州現有廠區附近取得大面積土地，支持擴張計畫，並提供更多的彈性。葉俊顯表示，新取得的土地與現有廠區相當近，幾乎是隔著高速公路而已，緊鄰第一期區域。

葉俊顯身兼台積電法人董事，他也分享會中台積電對美國投資計畫的看法。葉俊顯表示，亞利桑那廠成功量產、繳出獲利成績，「這對台積電美國廠是超乎想像」，根據台積電說法，原本以為不會那麼順利，沒想到「（量產）試了就成功」，後續展望樂觀。

台積電 葉俊顯

延伸閱讀

國家融保機制5月底啟動 中信金等15家行庫助企業赴美

台積電搶水、電 環團盼土地共生

台積蘋單傳英特爾瓜分 晶圓一哥獨家代工局面恐遭打破

台股狂漲準備崩盤？ 專家搖頭「還有1大利多」：漲得讓你昏倒

相關新聞

影／南科特定區區段徵收今動土 就等台積電2奈米進駐

台南市南科特定區A、B、C、D、E、N、O區段徵收今天舉行動土儀式、隨即動工開發。市長黃偉哲表示，這次區段徵收正寫下歷史，以最短的時間完成，去年11月底半導體廠商告知擴建兩奈米廠需要土地、今年3月用地就取得，就等廠商總機會通過確認。

集邦： 估2030年 Micro LED CPO 光收發模組產值達8.48億美元

根據集邦科技（TrendForce）發布最新Micro LED產業研究，生成式AI驅動高速光通訊需求急速攀升，Micro LED因能耗僅為1-2 pJ/bit，且具有≤10⁻10低位元錯誤率（BER），有望在垂直擴展（Scale-Up）的資料中心網路中，與AEC（主動式電纜）、VCSEL NPO（垂直共振腔面射型雷射近封裝光學）並列機櫃內（Intra-Rack）的三大短距高速傳輸方案。因此，TrendForce預估，Micro LED CPO光收發模組市場產值將可於2030年達8.48億美元。

國發會：台積電美國廠進度超預期 但仍有水電缺工挑戰

晶圓代工龍頭台積電積極拓展海外版圖，其中又以美國亞利桑那子公司最受矚目，2025年順利轉虧為盈，獲利達新台幣161.41...

AI 熱潮續燒 KPMG創投報告揭資金三大新寵

AI熱潮持續推升全球創投市場。KPMG安侯建業11日發布《2026年第一季創投脈動：全球創業投資分析》報告指出，2026年第一季全球創投投資金額衝上3,309億美元，較2025年第四季的1,286億美元大幅成長，並創下歷史單季新高。市場資金持續高度集中於人工智慧（AI）相關領域，其中算力基礎設施、自駕車技術及國防科技，更成為本波資金追逐的三大焦點。

AI 推升資料中心與半導體需求 企業全球布局策略大變動

AI浪潮帶動全球產業快速轉型，企業全球布局策略也跟著改變。經濟部投資促進司、勤業眾信聯合會計師事務所日前舉辦「AI時代企業投資與多元布局策略研討會」，與會專家指出，隨著AI、資料中心、半導體與算力需求快速成長，企業除了思考投資地點，更必須同步考量供應鏈韌性、法規、能源與跨境營運等挑戰，以因應AI時代帶來的新局勢。

楠梓電攜手日月光簽約合建引關注 低調耕耘 AI 應用

老牌PCB楠梓電（2316）上週五因和日月光攜手共同推動擴廠投資引發關注，公司仍持續按照先前法說會上預告低調耕耘AI應用，此外楠梓電轉投資的PCB大廠滬電本身也有H股掛牌計畫，轉投資籌資擴廠挹注獲利成長對於大股東業外收益也有挹注的長期效益。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。