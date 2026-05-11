國發會：台積電美國廠進度超預期 但仍有水電缺工挑戰

晶圓代工龍頭台積電積極拓展海外版圖，其中又以美國亞利桑那子公司最受矚目，2025年順利轉虧為盈，獲利達新台幣161.41億元。國發會主委葉俊顯透露，此次訪美行程包含參訪台積電，根據台積電說法，美國廠進度超乎預期，「沒想到（量產）試了就成功」，後續展望樂觀，不過台積電也提到，設廠過程確實面臨水電、缺工等挑戰。

國發會主委葉俊顯日前與經濟部長龔明鑫共同參加美國商務部於華府主辦的「選擇美國投資高峰會」（SelectUSA Investment Summit），此次出訪也前往亞利桑那州視察台積電建廠預定地，並拜會州政府相關單位，續赴華府與美方高階官員及重要智庫，在AI高科技自主與經濟安全韌性進行深度交流。

葉俊顯今天與媒體分享出訪心得，他表示，此行重要目的是評估赴美投資的可行性，以及政府可提供的協助。參訪台積電時，台積電表示美國廠進度超乎預期，但過程確實面對許多挑戰，希望經驗分享對有意赴美投資廠商有所幫助。

葉俊顯表示，台積電分享赴美建廠面臨4大挑戰，一是水電，尤其亞利桑那州氣候乾燥、位處沙漠地帶，水資源確實帶來困擾，期待當地州政府盡力協助；二是法規，包括環保與用電規範較為繁複；三是人員簽證（visa）申請、核發等問題；四則面臨缺工挑戰。

而經濟部於亞利桑那州設置「鳳凰城台灣貿易投資中心」，為在美設立的第2個貿易投資服務據點，未來將與當地各級政府合作，協助投資落地。

葉俊顯引述台積電說法，指出於美建廠期間，處理土地、水、電等問題，需要聯絡不同單位，對廠商而言是很大困擾，因此台積電特別稱讚鳳凰城台灣貿易投資中心，「可以幫助未來進到美國投資的企業，解決很多麻煩」。

台積電持續擴大於美國布局，日前宣布將在亞利桑那州現有廠區附近取得大面積土地，支持擴張計畫，並提供更多的彈性。葉俊顯表示，新取得的土地與現有廠區相當近，幾乎是隔著高速公路而已，緊鄰第一期區域。

葉俊顯身兼台積電法人董事，他也分享會中台積電對美國投資計畫的看法。葉俊顯表示，亞利桑那廠成功量產、繳出獲利成績，「這對台積電美國廠是超乎想像」，根據台積電說法，原本以為不會那麼順利，沒想到「（量產）試了就成功」，後續展望樂觀。