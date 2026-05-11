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機械公會：連15個月出口成長 電子檢量測設備助攻

中央社／ 記者鍾榮峰台北11日電

台灣機械工業同業公會今天下午表示，台灣在半導體與人工智慧AI伺服器的強勁需求帶動下，台灣電子設備與檢量測設備成長迅速，連帶推升台灣機械產業4月出口成長，已連續15個月呈現正成長。

觀察台灣機械產業動向，機械公會指出，目前受中東戰事影響，全球經濟發展仍充滿不確定性，台灣機械以出口為導向，機械製造業者產品類別分布廣泛，許多業者仍受新台幣匯率與中東戰事影響，業者仍須謹慎因應與不斷提升自身國際競爭力。

機械公會下午公布4月機械出口值28.32億美元，較3月的29.76億美元下滑4.8%，較2025年同期24.23億美元成長16.9%；若以新台幣計算901.95億元，較去年同期成長13.2%。

公會統計今年前4月機械出口值111.08億美元，較去年同期成長18%；若以新台幣計價約3515.55億元，較去年同期成長13.7%。

機械公會分析，4月台灣機械出口值持續成長，從2025年2月起，已連續15個月呈現正成長，美國、以色列與伊朗戰事於2月底爆發，雖有航運受阻、能源成本上漲現象，但3月和4月機械出口並未受明顯影響，目前台灣機械產業出口仍穩定成長。

公會指出，受惠AI和半導體需求持續暢旺，4月電子設備與檢量測設備出口訂單表現亮眼，其中電子設備4月出口持續大幅成長，今年前4月出口金額達21.31億美元，年成長39.9%。

機械公會指出，工具機產品目前訂單仍較疲弱，4月出口金額1.5億美元，年減15.1%；今年前4月工具機出口6.06億美元，較去年同期下滑3.4%，是台灣機械主要出口產品仍呈現負成長的項目之一。

觀察匯率動態，機械公會指出，目前新台幣匯率仍不利台灣機械出口競爭，新台幣與日本、韓國等競爭對手國匯率貶值幅度有明顯差距，匯率差仍持續影響台灣機械產品出口競爭力。

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