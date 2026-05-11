群光嚴控費用 首季獲利季增9成每股賺2元

全球電腦鍵盤龍頭群光今天公布第1季財報，營收新台幣228.71億元，年減1.8%，季減0.9%；歸屬母公司淨利14.56億元，年減8.5%，季增率高達93%，單季每股純益2元。

群光表示，第1季獲利比前一季大幅成長，主要是少掉一次性工廠整併的費用干擾。另外公司嚴格控管營業費用，第1季營業費用率8.6%，為16季以來最低，營益率7.5%，季增0.8個百分點。

群光進一步指出，雖然第1季PC市場面臨記憶體缺料及零組件漲價的壓力，但PC客戶出貨往高值化發展，商用機種出貨力道強勁，群光第1季高階的LED背光筆電鍵盤搭載率達52%，連續第2個季度超過5成。另外群光第1季筆電平板2合1裝置鍵盤，也受惠客戶拉貨積極，年成長達雙位數。

影像產品方面，群光表示第1季是消費產品出貨淡季，但商用智慧視訊產品需求暢旺，成長達雙位數。其中群光積極布局Edge AI Vision，將AI功能導入視訊監控系統，智慧安防產品已成功出貨給數個歐美品牌客戶，為公司今年重要營運動能之一。

群光今天也公布4月營收72.73億元，季減17.3%，年減9.3%。群光表示，配合原物料價格普遍上漲，群光自第1季起進行價格調整計畫，預估接下來第2季營收、獲利會陸續反應漲價效應。