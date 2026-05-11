快訊

保護女兒…婦用大腿「頂撞」別人的女兒 判拘50日不得易科罰金

台股收漲186點 聯發科七強領多頭、南亞科帶記憶體股匯人氣

世界最偏遠小島驚傳漢他病例！英國急派傘兵醫護 空降登島畫面曝

聽新聞
0:00 / 0:00

影／南科特定區區段徵收今動土 就等台積電2奈米進駐

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
南科特定區區段徵收動土，完整用地就等台積電確認2奈米廠進駐。記者周宗禎／攝影
南科特定區區段徵收動土，完整用地就等台積電確認2奈米廠進駐。記者周宗禎／攝影

台南市南科特定區A、B、C、D、E、N、O區段徵收今天舉行動土儀式、隨即動工開發。市長黃偉哲表示，這次區段徵收正寫下歷史，以最短的時間完成，去年11月底半導體廠商告知擴建兩奈米廠需要土地、今年3月用地就取得，就等廠商總機會通過確認。

動土在在安定區178線、直加弄大道路口。地政局指出，含徵地總經費約470億元，工程開發案共6標6標，士地3928筆包含安定區蘇厝段、蘇林段、善化區善化段、小新營段、新市區大營段、南三舍段等12個地段，區徵工程範圍總面積計約375.22公頃。經費153.45億。地主800人含繼承、地上物所有人超過兩千人，領取抵價土地人數97.31%。

地政局長陳淑美表示，總開發面積375公頃環繞南科與樹谷園區，介於安定、善化與新市三行政區，緊鄰產業聚落與L、M住宅生活圈，具高度產業連結性與發展優勢。

陳淑美表示，開發效益在提供用地促進半導體及上下游相關產業進駐。區段徵收市府取得土地配合產業發展政策規畫最小建築基地面積，可促進土地整體建設供產業需求並提早釋出土地，提供重點發展產業提早進駐帶動城市轉型，成為科技產業發展堅強後盾。

住宅及商業區占158.98公頃。住宅區135.93公頃，容積160~240%，建蔽率50%提供住宅需求。商業區23.05公頃，容積250~280%，建蔽率70%提供商業空間。

公共設施 141.36公頃：7公頃學校用地，4公頃醫療用地，73公頃道路路網，3公頃體育用地，並有滯洪綠地空間。計畫道路56條全長3萬7600公尺。

陳淑美說，因開發面積大、金額高，市府成立廉政平台，全程公開監督。市府開發前即針對A~0區段徵收預定地文化遺址調查，包含已知遺址範圍及調查新增範圍，鑽孔總數660孔鑽探包含史前陶、歷史時期遺留、火燒紅土等間接證據，投入經費約6500萬元。

黃偉哲表示，這次區段徵收工程是支撐高科技產業發展重中之重，工程在行政作業早就啟動，所有地主已領到補償，抵價地也已核定，徵收土地也移轉市府，可說是效率最高的區段徵收案。

黃偉哲說，實體基礎工程公共設施包括園區內道路闢設、滯洪池挖設，或是公園、停車場等，將以最快速度施工，不僅滿足南科高科技產業用地需求，也能讓南科周圍的民生設施獲得充分用地，打造大南科生活圈最新發展亮點。

南科特定區區段徵收動土，大片林地土地將陸續開發。記者周宗禎／攝影
南科特定區區段徵收動土，大片林地土地將陸續開發。記者周宗禎／攝影

南科特定區區段徵收動土，完整用地就等<a href='/search/tagging/2/台積電' rel='台積電' data-rel='/2/103337' class='tag'><strong>台積電</strong></a>確認2奈米廠進駐。記者周宗禎／攝影
南科特定區區段徵收動土，完整用地就等台積電確認2奈米廠進駐。記者周宗禎／攝影

南科特定區區段徵收動土，大片林地土地將陸續開發。記者周宗禎／攝影
南科特定區區段徵收動土，大片林地土地將陸續開發。記者周宗禎／攝影

南科特定區區段徵收動土，大片林地土地將陸續開發。記者周宗禎／攝影
南科特定區區段徵收動土，大片林地土地將陸續開發。記者周宗禎／攝影

南科特定區區段徵收動土，完整用地就等台積電確認2奈米廠進駐。記者周宗禎／攝影
南科特定區區段徵收動土，完整用地就等台積電確認2奈米廠進駐。記者周宗禎／攝影

台積電

延伸閱讀

竹科寶山用地開發環差過關 土石方去化尋求解方

竹科龍科三期擴建衝擊德龍國小 張善政：將遷校並增建龍科國小

免分發他校！高雄藍田國小提前完工 8月開學迎新生

黃偉哲宣布南科特定區A-O區段徵收 工程全面啟動

相關新聞

影／南科特定區區段徵收今動土 就等台積電2奈米進駐

台南市南科特定區A、B、C、D、E、N、O區段徵收今天舉行動土儀式、隨即動工開發。市長黃偉哲表示，這次區段徵收正寫下歷史，以最短的時間完成，去年11月底半導體廠商告知擴建兩奈米廠需要土地、今年3月用地就取得，就等廠商總機會通過確認。

AI 熱潮續燒 KPMG創投報告揭資金三大新寵

AI熱潮持續推升全球創投市場。KPMG安侯建業11日發布《2026年第一季創投脈動：全球創業投資分析》報告指出，2026年第一季全球創投投資金額衝上3,309億美元，較2025年第四季的1,286億美元大幅成長，並創下歷史單季新高。市場資金持續高度集中於人工智慧（AI）相關領域，其中算力基礎設施、自駕車技術及國防科技，更成為本波資金追逐的三大焦點。

AI 推升資料中心與半導體需求 企業全球布局策略大變動

AI浪潮帶動全球產業快速轉型，企業全球布局策略也跟著改變。經濟部投資促進司、勤業眾信聯合會計師事務所日前舉辦「AI時代企業投資與多元布局策略研討會」，與會專家指出，隨著AI、資料中心、半導體與算力需求快速成長，企業除了思考投資地點，更必須同步考量供應鏈韌性、法規、能源與跨境營運等挑戰，以因應AI時代帶來的新局勢。

楠梓電攜手日月光簽約合建引關注 低調耕耘 AI 應用

老牌PCB楠梓電（2316）上週五因和日月光攜手共同推動擴廠投資引發關注，公司仍持續按照先前法說會上預告低調耕耘AI應用，此外楠梓電轉投資的PCB大廠滬電本身也有H股掛牌計畫，轉投資籌資擴廠挹注獲利成長對於大股東業外收益也有挹注的長期效益。

和椿：機器人切入AI伺服器和半導體智慧製造

和椿科技今天表示，旗下機器人產品已切入人工智慧（AI）基礎建設、AI伺服器、高階半導體與電子產業等高階智慧製造供應鏈，核...

台積電奪蘋果數據機晶片大單

外媒近期頻頻報導，蘋果將把部分晶片代工訂單轉往英特爾，打破台積電過往獨攬蘋果晶片代工訂單局面。惟業界人士透露，蘋果仍高度仰賴台積電，將把自研5G數據機晶片大單全數交由台積電以2奈米製程生產，台積電並將其後段測試訂單交給轉投資精材承接，精材為此緊急採購600台測試機因應。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。