影／南科特定區區段徵收今動土 就等台積電2奈米進駐

台南市南科特定區A、B、C、D、E、N、O區段徵收今天舉行動土儀式、隨即動工開發。市長黃偉哲表示，這次區段徵收正寫下歷史，以最短的時間完成，去年11月底半導體廠商告知擴建兩奈米廠需要土地、今年3月用地就取得，就等廠商總機會通過確認。

動土在在安定區178線、直加弄大道路口。地政局指出，含徵地總經費約470億元，工程開發案共6標6標，士地3928筆包含安定區蘇厝段、蘇林段、善化區善化段、小新營段、新市區大營段、南三舍段等12個地段，區徵工程範圍總面積計約375.22公頃。經費153.45億。地主800人含繼承、地上物所有人超過兩千人，領取抵價土地人數97.31%。

地政局長陳淑美表示，總開發面積375公頃環繞南科與樹谷園區，介於安定、善化與新市三行政區，緊鄰產業聚落與L、M住宅生活圈，具高度產業連結性與發展優勢。

陳淑美表示，開發效益在提供用地促進半導體及上下游相關產業進駐。區段徵收市府取得土地配合產業發展政策規畫最小建築基地面積，可促進土地整體建設供產業需求並提早釋出土地，提供重點發展產業提早進駐帶動城市轉型，成為科技產業發展堅強後盾。

住宅及商業區占158.98公頃。住宅區135.93公頃，容積160~240%，建蔽率50%提供住宅需求。商業區23.05公頃，容積250~280%，建蔽率70%提供商業空間。

公共設施 141.36公頃：7公頃學校用地，4公頃醫療用地，73公頃道路路網，3公頃體育用地，並有滯洪綠地空間。計畫道路56條全長3萬7600公尺。

陳淑美說，因開發面積大、金額高，市府成立廉政平台，全程公開監督。市府開發前即針對A~0區段徵收預定地文化遺址調查，包含已知遺址範圍及調查新增範圍，鑽孔總數660孔鑽探包含史前陶、歷史時期遺留、火燒紅土等間接證據，投入經費約6500萬元。

黃偉哲表示，這次區段徵收工程是支撐高科技產業發展重中之重，工程在行政作業早就啟動，所有地主已領到補償，抵價地也已核定，徵收土地也移轉市府，可說是效率最高的區段徵收案。

黃偉哲說，實體基礎工程公共設施包括園區內道路闢設、滯洪池挖設，或是公園、停車場等，將以最快速度施工，不僅滿足南科高科技產業用地需求，也能讓南科周圍的民生設施獲得充分用地，打造大南科生活圈最新發展亮點。

南科特定區區段徵收動土，大片林地土地將陸續開發。記者周宗禎／攝影

南科特定區區段徵收動土，完整用地就等台積電確認2奈米廠進駐。記者周宗禎／攝影

南科特定區區段徵收動土，大片林地土地將陸續開發。記者周宗禎／攝影

南科特定區區段徵收動土，大片林地土地將陸續開發。記者周宗禎／攝影