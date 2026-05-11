快訊

賴瑞隆領先柯志恩16% 比陳其邁還強不是假民調？

看不見返鄉路！福島的輻射污染土成為回家的矛盾與掙扎

葳格國際學校疑涉掏空上億校產遭搜索 檢方查扣一級主管手機

聽新聞
0:00 / 0:00

AI 熱潮續燒 KPMG創投報告揭資金三大新寵

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
AI熱潮持續推升全球創投市場。示意圖／AI生成
AI熱潮持續推升全球創投市場。示意圖／AI生成

AI熱潮持續推升全球創投市場。KPMG安侯建業11日發布《2026年第一季創投脈動：全球創業投資分析》報告指出，2026年第一季全球創投投資金額衝上3,309億美元，較2025年第四季的1,286億美元大幅成長，並創下歷史單季新高。市場資金持續高度集中於人工智慧（AI）相關領域，其中算力基礎設施、自駕車技術及國防科技，更成為本波資金追逐的三大焦點。

報告指出，本季全球創投市場雖創新高，但主要仍由少數大型AI交易帶動。美國前五大AI企業合計募資金額高達1,886億美元，顯示全球資本市場正持續重押AI底層技術與算力資源。除了基礎模型與AI基礎建設外，具戰略意義的國防科技、航太科技，以及自駕車技術，也同步吸引大量資金投入。

從區域表現來看，美洲地區受多筆超大型AI融資案帶動，以2,701億美元穩居全球之冠，占全球創投資金總額82％。歐洲市場則在國防科技、金融科技及綠色能源領域支撐下，展現相對韌性；亞洲市場雖然整體交易件數表現不平均，但AI基礎設施、自駕車技術與半導體供應鏈，仍持續吸引資金挹注。

不過，KPMG也指出，中東衝突持續影響市場情緒，導致多個市場IPO活動停滯，創投市場復甦腳步仍不平均。

KPMG安侯建業創新與新創服務團隊協同主持會計師簡思娟表示，今年第1季投資數據顯示，全球資本市場對AI底層架構的重視程度持續升高。隨著生成式AI技術快速發展，資金正快速集中於掌握基礎模型與算力資源的核心企業。

她指出，現階段新創企業若僅依靠商業模式創新，已較難獲得大型資本青睞。市場現在更重視AI在各產業的實際應用能力，以及企業是否具備與全球AI生態系整合的技術實力。

KPMG報告也點出，本季AI投資趨勢已從單純的大語言模型（LLM）與基礎建設，進一步延伸至醫療科技、能源管理及法律科技等垂直應用領域，顯示AI正從早期研發競賽，逐步進入實際提升產業生產力的新階段。

此外，在地緣政治風險升溫下，國防科技、航太科技及具軍民兩用特性的深科技領域，也成為投資人布局重點。報告認為，這類產業因具備政府預算支持與國家戰略意義，在景氣波動下展現較強韌性，逐漸被視為資金避風港。

至於創投市場退場機制方面，報告指出，今年第1季全球併購市場已有回溫跡象，包括SpaceX收購xAI，以及Meta、Nvidia積極透過收購與策略投資擴大AI布局，都帶動大型交易升溫。不過，在升息壓力與中東局勢影響下，IPO市場復甦仍相對緩慢。

展望第2季，KPMG預期，通膨與地緣政治風險仍將主導市場情緒，但AI熱潮短期內不會降溫。

未來資金將持續聚焦AI基礎設施、網路安全、能源韌性等具防禦性成長特質的領域，而自駕車、國防科技及航太科技，則有望成為下一波創投投資焦點。

創投

延伸閱讀

掌握AI浪潮不單押 瀚亞ETF組合基金攻守兼備

AI 效應 美股 ETF 好威 科技、電力等題材持續吸睛

經濟日報社論／AI產業單極成長 是福是禍？

安聯00402A 掌握三大核心趨勢 發行價10元搶進美國科技

相關新聞

AI 熱潮續燒 KPMG創投報告揭資金三大新寵

AI熱潮持續推升全球創投市場。KPMG安侯建業11日發布《2026年第一季創投脈動：全球創業投資分析》報告指出，2026年第一季全球創投投資金額衝上3,309億美元，較2025年第四季的1,286億美元大幅成長，並創下歷史單季新高。市場資金持續高度集中於人工智慧（AI）相關領域，其中算力基礎設施、自駕車技術及國防科技，更成為本波資金追逐的三大焦點。

AI 推升資料中心與半導體需求 企業全球布局策略大變動

AI浪潮帶動全球產業快速轉型，企業全球布局策略也跟著改變。經濟部投資促進司、勤業眾信聯合會計師事務所日前舉辦「AI時代企業投資與多元布局策略研討會」，與會專家指出，隨著AI、資料中心、半導體與算力需求快速成長，企業除了思考投資地點，更必須同步考量供應鏈韌性、法規、能源與跨境營運等挑戰，以因應AI時代帶來的新局勢。

楠梓電攜手日月光簽約合建引關注 低調耕耘 AI 應用

老牌PCB楠梓電（2316）上週五因和日月光攜手共同推動擴廠投資引發關注，公司仍持續按照先前法說會上預告低調耕耘AI應用，此外楠梓電轉投資的PCB大廠滬電本身也有H股掛牌計畫，轉投資籌資擴廠挹注獲利成長對於大股東業外收益也有挹注的長期效益。

和椿：機器人切入AI伺服器和半導體智慧製造

和椿科技今天表示，旗下機器人產品已切入人工智慧（AI）基礎建設、AI伺服器、高階半導體與電子產業等高階智慧製造供應鏈，核...

台積電奪蘋果數據機晶片大單

外媒近期頻頻報導，蘋果將把部分晶片代工訂單轉往英特爾，打破台積電過往獨攬蘋果晶片代工訂單局面。惟業界人士透露，蘋果仍高度仰賴台積電，將把自研5G數據機晶片大單全數交由台積電以2奈米製程生產，台積電並將其後段測試訂單交給轉投資精材承接，精材為此緊急採購600台測試機因應。

群創扇出型面板封裝搶鏡 傳晶圓一哥有意合作

AI、高速運算（HPC）晶片掀起先進封裝熱潮，市場傳出，群創布局多年的扇出型面板封裝（FOPLP）打入SpaceX供應鏈之後，成功打響第一砲，台積電後續在AI、高速運算領域，將與群創就扇出型面板封裝在龍潭廠合作。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。