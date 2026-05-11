AI 熱潮續燒 KPMG創投報告揭資金三大新寵

AI熱潮持續推升全球創投市場。KPMG安侯建業11日發布《2026年第一季創投脈動：全球創業投資分析》報告指出，2026年第一季全球創投投資金額衝上3,309億美元，較2025年第四季的1,286億美元大幅成長，並創下歷史單季新高。市場資金持續高度集中於人工智慧（AI）相關領域，其中算力基礎設施、自駕車技術及國防科技，更成為本波資金追逐的三大焦點。

報告指出，本季全球創投市場雖創新高，但主要仍由少數大型AI交易帶動。美國前五大AI企業合計募資金額高達1,886億美元，顯示全球資本市場正持續重押AI底層技術與算力資源。除了基礎模型與AI基礎建設外，具戰略意義的國防科技、航太科技，以及自駕車技術，也同步吸引大量資金投入。

從區域表現來看，美洲地區受多筆超大型AI融資案帶動，以2,701億美元穩居全球之冠，占全球創投資金總額82％。歐洲市場則在國防科技、金融科技及綠色能源領域支撐下，展現相對韌性；亞洲市場雖然整體交易件數表現不平均，但AI基礎設施、自駕車技術與半導體供應鏈，仍持續吸引資金挹注。

不過，KPMG也指出，中東衝突持續影響市場情緒，導致多個市場IPO活動停滯，創投市場復甦腳步仍不平均。

KPMG安侯建業創新與新創服務團隊協同主持會計師簡思娟表示，今年第1季投資數據顯示，全球資本市場對AI底層架構的重視程度持續升高。隨著生成式AI技術快速發展，資金正快速集中於掌握基礎模型與算力資源的核心企業。

她指出，現階段新創企業若僅依靠商業模式創新，已較難獲得大型資本青睞。市場現在更重視AI在各產業的實際應用能力，以及企業是否具備與全球AI生態系整合的技術實力。

KPMG報告也點出，本季AI投資趨勢已從單純的大語言模型（LLM）與基礎建設，進一步延伸至醫療科技、能源管理及法律科技等垂直應用領域，顯示AI正從早期研發競賽，逐步進入實際提升產業生產力的新階段。

此外，在地緣政治風險升溫下，國防科技、航太科技及具軍民兩用特性的深科技領域，也成為投資人布局重點。報告認為，這類產業因具備政府預算支持與國家戰略意義，在景氣波動下展現較強韌性，逐漸被視為資金避風港。

至於創投市場退場機制方面，報告指出，今年第1季全球併購市場已有回溫跡象，包括SpaceX收購xAI，以及Meta、Nvidia積極透過收購與策略投資擴大AI布局，都帶動大型交易升溫。不過，在升息壓力與中東局勢影響下，IPO市場復甦仍相對緩慢。

展望第2季，KPMG預期，通膨與地緣政治風險仍將主導市場情緒，但AI熱潮短期內不會降溫。

未來資金將持續聚焦AI基礎設施、網路安全、能源韌性等具防禦性成長特質的領域，而自駕車、國防科技及航太科技，則有望成為下一波創投投資焦點。