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AI 推升資料中心與半導體需求 企業全球布局策略大變動

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
左起依序為勤業眾信高科技媒體及電信產業負責人簡宏偉、勤業眾信稅務部資深會計師李嘉雯、勤業眾信總裁柯志賢、經濟部投資促進司司長張銘斌、研華股份有限公司智能系統事業群資深經理李佰聰、工研院產科國際所亞太產業研究組副組長吳佩玲。業者／提供
左起依序為勤業眾信高科技媒體及電信產業負責人簡宏偉、勤業眾信稅務部資深會計師李嘉雯、勤業眾信總裁柯志賢、經濟部投資促進司司長張銘斌、研華股份有限公司智能系統事業群資深經理李佰聰、工研院產科國際所亞太產業研究組副組長吳佩玲。業者／提供

AI浪潮帶動全球產業快速轉型，企業全球布局策略也跟著改變。經濟部投資促進司、勤業眾信聯合會計師事務所日前舉辦「AI時代企業投資與多元布局策略研討會」，與會專家指出，隨著AI、資料中心、半導體與算力需求快速成長，企業除了思考投資地點，更必須同步考量供應鏈韌性、法規、能源與跨境營運等挑戰，以因應AI時代帶來的新局勢。

經濟部投資促進司表示，台灣擁有完整半導體聚落與AI伺服器製造實力，是推動AI應用與智慧製造的重要基礎。面對國際政經情勢變化及人才結構轉變，企業應採取更具前瞻性的投資策略，強化供應鏈韌性。為協助企業全球布局，政府目前已在菲律賓、越南、印尼、泰國、印度及馬來西亞等地設置「台灣投資窗口（Taiwan Desk）」，提供在地法規與市場資訊服務，協助企業掌握海外投資機會。

勤業眾信聯合會計師事務所總裁柯志賢表示，AI快速發展，不只重塑產業樣貌，也帶動資料中心、半導體及算力等基礎建設需求擴張，逐漸成為推動全球經濟成長與企業競爭力的重要動能。不過，AI產業興起同時，全球供應鏈也面臨地緣政治風險、能源危機與科技競爭加劇等挑戰，供應鏈結構因此加速重組，並朝向在地化與多元布局發展。

他指出，各國政府近年積極推動AI相關法規與產業政策，企業在投資決策與跨境營運上，必須面對更高的複雜性與不確定性。企業未來思考的不只是「投資在哪裡」，更包括「如何布局」、「如何營運」，以及如何在風險與機會之間取得平衡。

勤業眾信聯合會計師事務所科技與轉型服務資深執行副總經理簡宏偉表示，AI技術快速發展，正帶動資料中心、晶片與算力相關投資持續擴張，也加速全球產業聚落重組與移轉。隨著各國透過產業政策、補助與供應鏈在地化措施形塑新一輪AI產業聚落，企業投資布局面臨更多挑戰。

他認為，企業應從全球產業鏈與產業聚落演變的角度出發，理解不同區域在研發、製造、算力與應用端的分工關係，並評估聚落形成帶來的群聚效益與風險，以更具韌性與彈性的策略規劃跨國布局。

工業技術研究院產科國際所亞太產業研究組副組長吳佩玲指出，面對AI浪潮與地緣政治變局，台商電子供應鏈正啟動新一波布局調整。目前全球供應鏈重組的兩大重點，已聚焦在「地緣政治合規壓力」與「AI市場需求」。

她表示，電子業投資已從過去「集中製造、專注成本」，逐步轉向「多點配置及分散風險」，提升供應韌性。台灣企業供應鏈移轉模式，也從「單點」轉向「群聚」與「夥伴合作」，提升回應市場需求的速度與彈性。隨著AI應用加速擴散，投資重心也同步移向高效能運算、AI伺服器與關鍵基礎設施。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部資深會計師李嘉雯表示，隨著AI與半導體成為各國競逐的關鍵產業，美國、歐盟、日本、韓國及新南向國家，近年紛紛推出產業政策、補助方案及租稅優惠，希望提升供應鏈韌性與產業競爭力。

她提醒，企業規劃海外布局時，除了評估各國補助方案，也須同步了解合規要求、全球最低稅負制、關稅發展及能源危機等因素，才能維持營運彈性。

研華科技智能系統事業群資深經理李佰聰表示，企業未來的關鍵課題，不只是導入AI技術，更在於如何在變動的國際環境中，維持全球布局的彈性與韌性。研華近年推動「全球在地化（Glocalization）」經營模式，透過全球一致的技術平台，結合各地在地營運與服務團隊，快速回應區域市場AI需求。

最後，勤業眾信聯合會計師事務所稅務與法律服務營運長張宗銘表示，面對AI驅動的產業轉型與全球供應鏈重組，企業唯有以前瞻視角整合投資策略與營運布局，才能在不確定環境中穩健擴張，掌握新一輪成長機會。

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