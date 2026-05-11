楠梓電攜手日月光簽約合建引關注 低調耕耘 AI 應用

老牌PCB楠梓電（2316）上週五因和日月光攜手共同推動擴廠投資引發關注，公司仍持續按照先前法說會上預告低調耕耘AI應用，此外楠梓電轉投資的PCB大廠滬電本身也有H股掛牌計畫，轉投資籌資擴廠挹注獲利成長對於大股東業外收益也有挹注的長期效益。

楠梓電按照計畫，本身正持續積極優化生產，以高階硬板製程生產為主，應對AI領域持續優化生產結構，目標生產高階板為主。楠梓電提到，受惠AI/HPC應用需求成長AI相關訂單能見度明朗持續達2026年下半年，楠梓電並重申2026年目標AI相關營收占比再拚新高逾40%，整體力拚營收回到十年前高峰，公司持續優化營運表現。

先前有法人關注業外處分，楠梓電先前已說，短期不會再處分滬電，滬電本身也有H股掛牌計畫，先前處分部分股權僅用於楠梓電資本支出增加的資金所需，由於公司針對高階製程擴充，應對HPC前製程濕製程產線需求產能可望再提升，希望設備擴充2026年第3季全數完成，廠房產能仍有15-20%空間可擴充。

楠梓電累計今年前四月營收14億5168萬元，年增加29.67%。至於此次受外界關注的攜手日月光（3711）簽約合建分屋案，日月光投控先前3月已代子公司日月光半導體公告，與楠梓電子簽訂合建分屋契約，高雄市興建K19A廠房。當時日月光投控說明，預計日月光合建分配比例約97.26%，楠梓電約2.74%。

依據說明，按照上述比率，楠梓電可獲得800多坪空間可用，相當舊廠一層面積，後續可彈性應對單製程生產與倉儲需求，目前楠梓電仍以優化既有廠商生產優先。