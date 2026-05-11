和椿：機器人切入AI伺服器和半導體智慧製造

和椿科技今天表示，旗下機器人產品已切入人工智慧（AI）基礎建設、AI伺服器、高階半導體與電子產業等高階智慧製造供應鏈，核心運算平台逐步導入輝達（NVIDIA）邊緣AI運算晶片，將高效能AI算力引入智慧工廠、智慧商辦、智慧旅館等多元場域。

和椿日前公告第1季財報，單季合併營收新台幣7.73億元，年增58.7%，創單季新高。和椿指出，第1季受惠設備與模組、機器人及其他主力產品線營收齊揚，第1季稅後歸屬母公司業主淨利9430萬元，年增212%，創單季次高，每股基本純益1.14元。

和椿自結4月合併營收3.33億元，月增6.96%、年增86.85%，創歷史單月新高；前4月合併營收11.06億元，年增66.23%，創歷史同期新高記錄。

和椿指出，4月持續受惠自動化零組件及設備需求增加，未來積極升級為AI智慧機器人整合解決方案商，持續布局自動化、智慧製造、機器手臂及相關核心零組件與模組設備領域。

在機器人布局方面，和椿表示，已與服務型機器人品牌普渡（Pudu Robotics）及優必選等業者，建立合作關係，旗下機器人產品涵蓋清潔、安防、工業搬運等應用場域，持續研發投入AI運算平台與機器人整合技術，掌握全球機器人產業高速成長的高附加價值商機。