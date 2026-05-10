仁寶攻 AI 火力全開 切入交換器研發建置 拚躋身第一梯隊

仁寶（2324）拚當AI伺服器代工第一梯隊，結盟歐洲雲端大咖與日本軟體服務大廠，擴大AI伺服器供應量能，並傳出開始投入AI伺服器關鍵的交換器（Switch）研發及建置，鎖定雲端服務供應商（CSP）的超大型雲端基礎建設全方面整合訂單。

隨著AI伺服器市場規模持續擴增，AI算力持續增強，未來AI資料中心將更加強調資料協同運算，透過跨AI伺服器機櫃，甚至是跨AI資料中心模式，讓算力能更有效運用，扮演資料傳輸中繼點的交換器是AI基礎建設商機爆發的新重點。

業界傳出，仁寶近期開始加緊布局交換器研發及新產能建置，目標躋身全球AI伺服器ODM廠第一梯隊。法人指出，仁寶過去在5G網通基地台市場已有所著墨，當時推出應用在室內及室外小型基地台就有不錯出貨表現，現在隨著AI基礎建設開始強化網通建設，仁寶也開始啟動新產品研發及產能建置需求。

據了解，仁寶希望快速切入AI伺服器ODM廠市場，除了期許透過美系伺服器品牌廠角逐北美CSP大廠外溢訂單之外，也積極衝刺主權AI的伺服器代工市場，當前已經順利切入歐洲及日本等當地CSP大廠供應鏈，將有助於推動今年營收及獲利表現。

仁寶在AI伺服器代工領域屬於後進，正力拚彎道超車，近期火力全開，先與歐洲AI雲端服務供應商Verda結盟，由仁寶提供新一代GPU伺服器系統，供應高密度、液冷式AI伺服器平台，協助Verda加速在歐洲及亞太地區建置次世代AI基礎設施。

仁寶並攜手日本軟體服務大廠Datasection株式會社，由Datasection株式會社出手購買3.25億美元的輝達B300 AI伺服器，提供業界領先的大規模運算能力。

仁寶董事長陳瑞聰今年初曾表示，有信心今年業績重返兆元大關，伴隨美國德州AI伺服器新產能今年4月順利開出，代表仁寶將開始全力衝刺高營收成長動能的L10／L11的AI伺服器設計及代工市場。