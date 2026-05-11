台積電搶水、電 環團盼土地共生

台灣半導體產業的磁吸效應，已改寫各行各業的人才版圖。近日社群平台Threads上廣傳一則貼文，網友感嘆，現在不只傳產業面臨缺工，連國內的四大會計師事務所的求職人數也出現「斷崖式減少」，業界甚至自嘲只能一夥人「抱團取暖、藉茶消愁」。

2026-05-11 00:00