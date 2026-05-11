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人才虹吸！科技業也遭國外挖角

聯合報／ 記者鍾張涵／專題報導

台灣半導體產業的磁吸效應，已改寫各行各業的人才版圖。近日社群平台Threads上廣傳一則貼文，網友感嘆，現在不只傳產業面臨缺工，連國內的四大會計師事務所的求職人數也出現「斷崖式減少」，業界甚至自嘲只能一夥人「抱團取暖、藉茶消愁」。

勞動部數據顯示，截至去年底，工業及服務業職缺達廿六點三萬個，以製造業缺工八點五萬個最多，其次為批發及零售業。一○四人力銀行分眾服務事業部資深經理楊鎧維說，ＡＩ半導體等科技業憑藉高薪與發展性展現「人才虹吸現象」，導致非科技業的人才高度難尋。

中央大學經濟系教授吳大任說，人才爭奪戰已進入白熱化，「產業發展一定要有生產要素，台積會成功，也是因為有優秀的工程師，付不起高薪的產業當然沒辦法吸引一流人才」。

吳大任表示，人才稀缺的深層根源在於台灣人口結構改變，在少子化與超高齡化社會擠壓下，台灣本土人才池容量已達極限，這股虹吸效應連處於金字塔頂端的護國神山也難以倖免，「甚至連台積電都有人才流失的問題，像輝達在台灣大舉擴編，也在挖台積電的牆角，據我了解，甚至有整個團隊都被挖」，他說。

隨著國際科技大廠開出比台積電更誘人待遇，頂尖人才的流動已進入「無國界」競爭狀態。吳大任提醒，伴隨台灣半導體供應鏈赴美設廠，大批工程師越洋工作後，極易被美企高薪挖角，造成高階人力二次流失。

在少子化巨輪下，單純的薪資攻防已不足以支撐產業長期發展。吳大任指出，單靠國內人才存量，已不足以支撐未來發展，政府必須加強引進更多國際人才，才能穩住產業競爭力。台灣必須從「人才輸出地」轉型為「全球人才磁場」，透過更開放的移民政策與產學對接機制，填補即將乾涸的人才庫。

半導體 台積電 徵才 少子化

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