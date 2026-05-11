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台股衝天…產業卻兩極化！科技業躺著賺 其他族群賣命活

聯合報／ 記者鍾張涵／專題報導
台股衝力十足。圖／聯合報系資料照片
台股衝力十足。圖／聯合報系資料照片

股市狂飆，產業卻冷暖兩極。當全國近八成就業人口服務於中小微型企業，多數傳產與中小企業仍在景氣疲弱、訂單放緩與轉型壓力中苦撐。中央大學經濟系教授吳大任感嘆，台灣如今最深層隱憂，在於就業結構失衡，導致國民如今累積財富的方式，讓金融資產與薪資所得間的財富差距擴大，有人「躺著賺」，有人仍得「賣命活」。

「你可能什麼事都沒做、在家睡覺，就因為擁有一張台積電，今年已經賺個七、八十萬元，大概是一般薪資所得家庭一年所得」，吳大任說，這種資產不斷增值的紅利，只嘉惠有能力進入股市或房地產的族群，僅靠上班薪水的家庭卻得面對通膨帶來的壓力。

吳大任表示，在台灣總計一千兩百萬就業人口中，領高薪的科技人占比不到百分之十，「其他九成以上可能是傳產、服務業、公教人員，這些族群這幾年薪資沒有太大成長，還得承受物價上漲壓力，對台灣經濟成長和台股大漲幾乎無感，有些人甚至還在放無薪假」。他說，台灣無論產業界或老百姓，都已陷入Ｋ型經濟分化鴻溝。

這股焦慮在企業現場確實顯露無遺。中鋼董事長黃建智二月在開泰祈福典禮指出，鋼鐵業面臨多年少見的嚴峻考驗，未來局勢仍充滿變數。他感嘆，觀察全球趨勢，中鋼得抓緊趨勢布局無人機、機器人、電動車、低軌衛星等新興應用所需的高階鋼材，才能在競爭中開拓藍海，達成獲利穩定的目標。

水泥業也在歷史縱深中尋找契機。台泥董事長張安平甫於八十周年慶說，「文明永遠需要基礎。需要橋梁，需要道路、城市，需要乾淨穩定能源，需要處理廢棄物，需要讓人類可安身立命的土地。而台泥所做的，正是守護這個基礎。」台泥首度公開ＡＩ無人礦山車，鎖定半導體擴廠與資料中心建置需求，展現「傳產也能為科技服務」的轉型韌性。

但個別企業奮力突圍也難以抵銷大環境寒意。三三會理事長林伯豐向政府喊話，指出在複雜國際局勢下，傳產業者亟需政府提供引導措施與資源，協助中小企業導入ＡＩ加速升級，台灣也應積極參與區域經濟，讓出口能有突破。

吳大任則建議，若Ｋ型經濟難以避免，政府應補強社會安全網，在長照、退休上投入更多資源，彌補經濟弱勢群眾。

吳大任 薪資 台積電 傳產

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