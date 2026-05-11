友達：高階面板邁向復甦

友達（2409）董事長彭双浪在股東會年報「致股東報告書」中報喜，看好受惠微軟終止Windows 10作業系統支援、AI PC換機潮、世界盃賽事等因素帶動下，高階面板需求預期將提升，並邁入周期復甦。

友達將於5月28日舉行股東會，彭双浪在「致股東報告書」中指出，面板產業正快速由「規模競爭」轉向「價值競爭」，產業競爭門檻不再僅為產能比拚，而是技術創新、市場應用及提供解決方案的能力。

他提到，友達2020年即啟動「雙軸轉型」，並以此為基石，重塑企業定位，即友達不再僅是面板供應商，而是以顯示技術為核心，聚焦三大營運支柱，躋身為「Display顯示科技」、「Mobility Solutions智慧移動」、以及「Vertical Solutions垂直場域」的解決方案供應商。

彭双浪指出，這是友達歷經多年布局，主動因應景氣循環及產業重構風險所做的調整，也是迎向下一個十年成長的根本策略。

彭双浪表示，友達智慧移動正式運作，直接服務車廠，智慧座艙解決方案訂單能見度高，將帶動營收及獲利新高峰。垂直場域醫療／零售方面，合資產線順利投產、凌華科技（6166）整合，帶動多元場域解決方案，營收占比將逐年提升，並形成結構性穩定獲利來源。

他強調，友達將持續以「三大支柱、全球布局、綠色永續」為策略重心，擺脫僅依賴產能及價格競爭的傳統「面板廠」形象，成就「以顯示技術為核心的解決方案供應商」的企業定位。

彭双浪認為，未來幾年，三大營運支柱將逐步展現轉型成果。智慧移動與垂直場域事業預期未來營收占比將逐步過半，非純面板業務將成為公司獲利結構主力。雖然短期營運轉型期費用攀升，包括Micro LED技術研發、工廠活化與併購整合等短期將拉高費用率，但預期隨整合綜效顯現將逐步改善。