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群創顯示器本業 好事連來

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

群創半導體先進封裝布局大躍進，董事長洪進揚在股東會年報「致股東報告書」同步揭露顯示器本業的好消息，包括車載、MicroLED、裸眼3D、航太、筆電Oxide（氧化物）前瞻製程、高階大尺寸面板背光升級、超精細像素8K專業型顯示器、商用顯示解決方案等創新技術齊發，藉由產品差異化，提升競爭力與毛利。

洪進揚在「致股東報告書」詳述公司在13項技術領域已分別展現亮眼成果，顯示器本業包辦多數。他提到，群創（3481）卓越的韌性與適應力堅守「More than Panel」核心理念，展現轉型優化產品組合策略朝高毛利產品布局。

除了顯示器本業持續進行組織優化與資源重整，往AI場域應用擴展利基產品；在非顯示器領域，深化子公司CarUX車用一階（Tier1）供應商角色，完成收購Pioneer，聚焦打造完整智慧座艙整合平台目標邁進，以滿足全球車廠與消費者持續演進的多元需求。

群創 顯示器 董事長

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