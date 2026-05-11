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輝達最強 Vera Rubin 平台問世倒數 雲端大咖助攻衝刺 AI 代理
輝達最強Vera Rubin平台問世倒數，催動新一波AI商機之際，Meta、Google、Anthropic等雲端大咖近期強攻AI代理市場，催動算力需求大增，從旁進一步點火AI基建規模擴大，帶旺鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）等台鏈。
輝達執行長黃仁勳高度看好AI代理後市，他先前公開表態，AI代理拐點已至，算力將直接轉化為收入。
外媒報導，Google正在為Gemini大模型開發一款名為「Remy」的個人AI代理服務，定位為能夠全天候協助使用者處理工作、學業及日常事務的智慧助手，其核心能力在於主動執行操作，而非單純生成內容。
Meta則傳出正在開發一款以消費者需求為主的AI代理產品，內部代號「Hatch」，其靈感來自於OpenClaw，目標6月底前完成內部測試。據傳，目前由Anthropic的Claude Opus 4.6和Claude Sonnet 4.6模型驅動，正式上線後，將切換至Meta自研的最新AI模型Muse Spark。
Meta還計劃將一款獨立的AI購物代理工具整合進Instagram，並爭取在今年第4季前上線，該項功能將建立在Meta今年3月已發布的AI購物體驗升級之上，後者包括通過AI呈現更豐富的商品訊息，以及允許用戶直接點擊廣告完成購買的新結帳流程。
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