Google Health新平台上線 19日起推訂閱制Google Health Coach

Google宣布整合了Fitbit穿戴裝置App和Gemini功能的Google Health健康平台上線，並推出以Gemini模型為核心的Google Health Coach，5月19日正式於全球推出，成為 Google Health Premium訂閱服務的部分功能。Google強調是以「真正懂你的教練」為目標，強調細緻的個人化程度。

第一次使用Google Health Coach時，使用者會透過一段輕鬆的對話讓教練更認識用戶，像是分享具體目標、每天的作息習慣、能使用的健身器材、正在調理的傷勢與舊傷，或是整體的生活樣貌。Google Health Coach主打主動式健康數據中心，教練會把各種細節納入考量，提供量身打造的深入分析與指導建議，且隨時都能透過簡單的日常對話來更新近況或調整目標，教練也會立即調整後續的指導方向。並且總結昨天的各項數據，健康教練還能提供深入的資料分析，篩選出真正重要的資訊，並及時提供建議與提醒已達成目標。

當使用者選擇分享的生活情境愈完整，就能獲得更個人化的體驗。為了確保長期的互動更加流暢，可以透過「快速回覆按鈕」輕鬆與智慧教練互動。或是透過「問問教練」，獲得24小時不打烊的即時指引。

即將加入Google Health Coach的全新功能包括實用熱門功能、彈性的健身計畫、步驟化運動指導、更自然流暢的指引，以及多元化的記錄方式。