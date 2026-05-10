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慧榮總座苟嘉章：預期DRAM與NAND Flash吃緊 恐缺貨到2028年

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
慧榮總經理苟嘉章。圖／慧榮提供
慧榮總經理苟嘉章。圖／慧榮提供

記憶體控制晶片大廠慧榮（SIMO-US）總經理苟嘉章表示，AI投資的重心正從訓練快速移至推論，進一步帶動記憶體與儲存需求同步成長，在供給端受限下，預期DRAM與NAND Flash供需吃緊情況短期難解，其中NAND Flash可能一路缺貨到2028年，下半年記憶體價格可望持續上揚。

針對市況，苟嘉章進一步說，目前北美雲端服務供應商持續大舉投入AI基礎建設，業者都擔心未來記憶體與AI基建資源不足，因此積極透過長約與預付款方式提前鎖定供給，不過如此大規模的資本支出不可能長期維持，當未來AI基礎建設投資減緩，恐影響記憶體需求急降，惟記憶體產業已不會回去過去的循環了，大廠重點會回歸到如何做產品價值升級，提供附加價值。

綜觀記憶體產業，苟嘉章指出，記憶體廠即使現在啟動擴產，也無法立即反映在供給上，從取得土地、建置無塵室、設備到位，到裝機、良率調校完成，真正形成有效產能至少需要2至3年，且設備交期往往長達1年至1年半，因此供需缺口短期內難以快速改善。

在價格走勢方面，苟嘉章點出，受缺貨支撐，今年下半年記憶體價格應會一路往上，但漲幅可能小於上半年，但記憶體價格高漲也可能影響產業均衡發展，部分手機與電腦廠已難以承受高昂成本，反而具備採購優勢的大型品牌，如蘋果市占率有機會出現跳躍式成長。

提及中國記憶體產業，苟嘉章回應，長江存儲在缺乏高堆疊設備的情況下，透過國產設備與其他機台混合使用，仍取得不錯進展。長江存儲2030年是否能躍居全球 NAND Flash 龍頭，值得後續觀察。

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