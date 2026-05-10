MacBook Neo實測 專家：挑戰教育筆電主導權

蘋果公司（Apple）在台灣開賣新款平價筆電MacBook Neo，售價新台幣1萬9900元起引發熱議。專家實測後指出，Neo最具顛覆性的力量在於結合蘋果品牌價值與價格，成功炒熱2萬元以下的筆電話題，直接挑戰長期由Windows陣營主導的教育市場與入門商務領域。

MacBook Neo採用與iPhone 16 Pro系列同級的A18Pro晶片，與搭載Intel Core Ultra 5晶片的PC相比，處理網頁瀏覽等日常任務的速度可更快50%，執行套用進階照片效果等裝置端人工智慧（AI）工作任務的速度最快可達3倍。

MacBook Neo搭載的13吋Liquid Retina顯示器具備2408 x 1506解析度、500尼特亮度，並支援10億種色彩，均優於和同價格區間的多數PC筆電。

3C科技達人Tim哥接受中央社採訪表示，Neo的出現並非單純規格競爭，而是蘋果利用強大的供應鏈管理與晶片剩餘價值，對筆電市場進行一次精準狙擊。

根據跑分軟體Geekbench 6實測數據，MacBook Neo的中央處理器（CPU）單核表現，與搭載M4晶片的MacBook Air旗鼓相當；但受限於CPU核心數較少，Neo表現介於M1版Air與M2版Air之間。

使用AI基準測試工具Geekbench AI實測MacBook Neo，針對神經網路引擎（Neural Engine）的效能進行測量，發現與M4版MacBook Air水準相當。

Tim哥指出，MacBook Neo在AI應用上存在明確的「天花板」，主要用於與ChatGPT等大型語言模型互動，但如果要執行AI代理人（Agent）這類需要高算力的任務會比較吃力。這意味著Neo足以應付文書處理、1080P影片剪輯與日常網頁瀏覽，但對於重度AI生成或專業運算需求，市場區隔仍明確指向旗艦級的MacBook Pro系列。

過去預算在2萬元以下的蘋果用戶，通常只能選擇iPad Air作為生產力工具。Tim哥認為，Neo的出現打破了這個僵局，讓同樣預算的消費者能在平板電腦與全功能筆電之間做出更符合需求的選擇。

舉例來說，對於預算有限的學生或只需輕度辦公的商務人士，以及對品牌質感有要求、但效能需求不高的用戶，Neo就相當適合。

然而Tim哥也指出，雖然Neo擁有維持蘋果一貫水準的金屬質感與優質螢幕，但在成本控制下，機身較厚、邊框較粗，且觸控板採用物理按壓式而非ForceTouch觸覺回饋技術，這些都是為了實現低價化的必然取捨。

Tim哥進一步分析，Neo能夠壓低價格，要歸功於蘋果執行長庫克（Tim Cook）高超的供應鏈控制力。透過提前簽署長約鎖定原物料成本，並活用A18 Pro晶片的庫存餘量，蘋果得以在萬物皆漲的環境下推出破壞式定價產品，迫使Intel與Android陣營嚴陣以待，紛紛傳出將在近期推出應對方案。

他說，以往2萬元以下筆電都是教育市場，Windows陣營主導已久且相對穩定；蘋果這次炒熱話題後，原本使用Windows筆電的老師與學生族群已出現明顯鬆動。

儘管價格誘人，但Tim哥提醒，MacBook Neo入門版配置8GB記憶體與256GB 儲存空間，在未來2到3年面臨系統更新與檔案累積時，可能出現系統卡頓與容量不足的狀況。他建議直上512GB容量版本，確保更長的產品生命週期，也可享有Touch ID指紋辨識功能帶來的便利性。