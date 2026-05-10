強勁AI需求 九大雲端廠投資將升溫

市調機構TrendForce表示，多數北美雲端服務供應商（CSP）近日再度上修2026年資本支出指引，以回應強勁AI需求，預估美國Google、亞馬遜AWS、Meta、微軟、甲骨文，以及中國大陸的字節跳動、騰訊、阿里巴巴、百度等九大CSP合計資本支出預估將達8,300億美元，年增率從原本61%提升至79%。

北美四大CSP資本支出中，微軟上調展望至1,900億美元，年增130%，其中約250億美元為反映零組件價格上漲影響。Google從1,750億至1,850億美元上修至1,800至1,900億美元，年增超過一倍。

Meta將資本支出區間由1,150億到1,350億美元上修至1,250億到1,450億美元，年增約85%。亞馬遜AWS亦因應AI雲端服務需求，今年資本支出逾2,300億美元，年增50%以上。

TrendForce表示，北美CSP資本支出成長幅度高於全球平均，反映AI基礎建設已成為廠商長期策略核心，投資重點持續集中高效能GPU建置、自研ASIC晶片開發，以及支援高功耗運算的新一代資料中心。

資本支出大幅提高顯示CSP將延續資料中心建置力道，尤以亞馬遜AWS、微軟、Google、Meta、甲骨文為主力。至2025年底為止，北美五大CSP已於全球部署800到900座資料中心，以AWS比例最高。

大陸CSP以阿里巴巴、字節跳動為擴張主力。阿里巴巴的阿里雲主打在地節點與主權雲，切入新興市場，2025年宣布將在巴西、法國、荷蘭建立區域營運中心，目前已涵蓋全球29個區域。

字節跳動透過TikTok推進海外市場，已於美國、巴西、愛爾蘭等八國落地。