代工廠攻AI 資本支出飆 鴻海、廣達等卡位伺服器、基建紅利

人工智慧（AI）伺服器與基礎設施成長趨勢確立，鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎（6669）與英業達（2356）等AI伺服器供應商為搶搭成長列車，今年資本支出可望創新高，大力投資AI伺服器產能，業績將跟著登頂，預期AI相關產品營收可望三位數成長。

以AI伺服器龍頭鴻海為例，2025年資本支出1,737.6億元，隨需求持續成長，客戶增加，2026年資本支出預期年增30%以上，續創新高，將投資在全球區域製造、自動化設備，以支持客戶需求，目前在美國六個州有AI伺服器生產據點，全球AI伺服器市占超過40%。新增投資與產能陸續開出，鴻海今年不論是在GPU伺服器或ASIC伺服器都將三位數成長。

廣達因應AI伺服器強勁需求，同樣大幅提高資本支出。該公司2025年資本支出約170億至200億元，預估2026年增至約300億元，計劃年底前將AI伺服器產能倍增，主要投入在泰國與美國等地生產線。

緯創2026年資本支出上修至約600億元，主要用於台灣與美國廠區擴建與取得設備，由於AI伺服器需求強勁，AI相關產品已提升至該公司營收七成左右。為支應擴產，緯創規劃在普通股不超過2.5億股額度內，視市場狀況辦理現金增資或發行海外存託憑證（GDR），募資金將用於海外購料、充實營運資金或償還銀行借款。

緯穎去年資本支出130億元，預期今年明顯高於去年，未來幾年資本支出進一步提升。該公司已於台灣、馬來西亞、墨西哥與美國等地投資擴產與導入自動化產線。同時於日前董事會通過增資在美子公司5億美元（約新台幣157億元），充實營運資金、優化財務結構，因應客戶長期需求。

英業達也是因應AI伺服器、車用電子與智慧裝置需求成長，規劃今年資本支出由去年5億多美元倍增至超過10億美元，並於美國、泰國與墨西哥推動擴廠計畫。

仁寶（2324）較晚切入伺服器市場，2025年資本支出約100億元，為加速布局AI伺服器，先前已通過在美國5億美元擴廠計畫，同時台灣與越南也將同步進行擴產與相關投資，預期今年資本支出規模將較去年提升。

和碩（4938）2025年預估資本支出為3.5億美元，但實際上為4.5億美元，規劃2026年資本支出為3億至3.5億美元，但不排除上調，主要是投入新廠準備與設備，並用於美國、墨西哥及台灣廠區。