聽新聞
0:00 / 0:00

AI眼鏡人機互動 下個主戰場

聯合報／ 記者鍾張涵／台北報導

彭博報導，蘋果可望最快年底或明年初推出首款人工智慧（ＡＩ）眼鏡，並在二○二七年前後導入無顯示螢幕版本，主打語音互動與環境感知；與此同時，蘋果勁敵三星亦傳出開發代號「Jinju」的智慧眼鏡，並且將會攜手谷歌整合Gemini ＡＩ助理，讓新一輪人機互動競賽快速升溫。

近幾年來，智慧手機是最被看好的ＡＩ終端，如今隨著語音辨識、電腦視覺與邊緣運算日趨成熟，當資訊可即時透過語音回應、透過鏡頭理解環境，科技開始從手上「工具」轉為「更貼身的感知延伸」。

未來的ＡＩ，將不再只存在於單一裝置裡，而是變成跨平台智慧小組，在這個團隊中，分工非常明確：雲端是負責深思熟慮的「最強大腦」；電腦是處理繁重工作的「辦公室主戰場」；手機則是隨身「行動副手」。

而ＡＩ眼鏡的角色最為關鍵，它取代了手機成為比觸控更直覺的操控台，眼鏡透過鏡頭和麥克風，幫ＡＩ看見與聽見環境，讓使用者不需要掏出手機，只要動動口或轉個頭，就能隨時對ＡＩ下達指令，並即時確認任務進度。

「ＡＩ眼鏡具備成為連結電腦、手機與雲端協作中樞的潛力」，ＤＩＧＩＴＩＭＥＳ分析師方覺民說，儘管目前ＡＩ眼鏡市場由Ｍｅｔａ主導，但隨著蘋果與谷歌陣營陸續推出ＡＩ眼鏡，憑藉現有生態系優勢及Gemini等大語言模型深度整合，市場將由單一領先轉向多元競爭。

方覺民指出，受惠於Ｍｅｔａ與中系品牌積極拓展海外市場，今年全球ＡＩ眼鏡出貨量預估較二○二五年翻倍成長，上看一千七百萬副。

預計至二○三○年，市場將呈現Ｍｅｔａ、蘋果、谷歌陣營三強鼎立格局，而中系品牌憑藉供應鏈優勢與產品快速迭代能力，市占率亦有顯著攀升。

ＭＩＣ資深產業分析師柳育林認為，ＡＩ眼鏡有潛力能成為次世代熱門終端產品，隨著產業生態系逐漸成形，供應鏈重要性與日俱增，其技術是否能有所突破，是ＡＩ眼鏡能否邁向出貨量破億的關鍵。

柳育林預期，ＡＩ眼鏡在五大場景會出現最新應用，包括日常商務、教育文化、健康照護、零售工業與國家安全。

谷歌 三星 蘋果

延伸閱讀

陳力俊／生成式AI走向具身智慧

李英明／台灣矽盾角色的演化

AI帶動出口連30紅！傳產貨類也報喜

虎科大打造未來城市推手 AI 無人載具讓智慧生活更有感

相關新聞

AI眼鏡人機互動 下個主戰場

彭博報導，蘋果可望最快年底或明年初推出首款人工智慧（ＡＩ）眼鏡，並在二○二七年前後導入無顯示螢幕版本，主打語音互動與環境感知；與此同時，蘋果勁敵三星亦傳出開發代號「Jinju」的智慧眼鏡，並且將會攜手谷歌整合Gemini ＡＩ助理，讓新一輪人機互動競賽快速升溫。

傳蘋果接觸英特爾合作晶圓代工 對台積電有兩層意義

美國財經媒體披露，市場傳出蘋果正與英特爾展開早期晶圓代工接觸，高層甚至參觀三星電子位於德州的新廠。由於蘋果多年來幾乎將A系列與M系列處理器全數交由台積電代工，市場認為蘋果此舉意在降低對台積電依賴，甚至視為台積電先進製程霸權開始鬆動的訊號。此事可從二方面解讀，對台積電而言，反而升高強化防禦網的警戒；另外，則需審慎提防背後是否有來自美國白宮的施壓。

輝達投資IREN 擴AI版圖

美國人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（NVIDIA）表示，將投資資料中心開發商IREN多達21億美元，擴大輝達的AI生態系版圖，並加快AI基礎建設，激勵IREN股價8日在美股早盤漲逾8%。

記憶體晶片短缺 科技大咖拉攏SK海力士

知情人士表示，隨著全球科技巨擘為搶購記憶體晶片，積極拉攏SK海力士，紛紛提出投資其新生產線，以及出資協助購買昂貴製造設備等方案。

台積攜手索尼 攻實體AI應用

索尼（SONY）與台積電昨（8）日宣布，雙方簽署不具約束力的合作備忘錄，針對下一世代影像感測器的研發與製造建立策略合作關係。主攻未來實體AI（Physical AI）應用新興機會，包括汽車和機器人領域。

高盛：AI符元運算成本下降 雲端廠好日子快來了

根據高盛最新研究報告，AI將從聊天模式轉向代理（Agent）模式，帶動全球符元（Token）消耗量暴增。高盛還說，隨著符元的運算成本下降，超大規模雲端服務業者（hyperscaler）的巨額資本支出，將在2026年上半年迎來獲利能力的轉捩點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。