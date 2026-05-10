AI眼鏡人機互動 下個主戰場

彭博報導，蘋果可望最快年底或明年初推出首款人工智慧（ＡＩ）眼鏡，並在二○二七年前後導入無顯示螢幕版本，主打語音互動與環境感知；與此同時，蘋果勁敵三星亦傳出開發代號「Jinju」的智慧眼鏡，並且將會攜手谷歌整合Gemini ＡＩ助理，讓新一輪人機互動競賽快速升溫。

近幾年來，智慧手機是最被看好的ＡＩ終端，如今隨著語音辨識、電腦視覺與邊緣運算日趨成熟，當資訊可即時透過語音回應、透過鏡頭理解環境，科技開始從手上「工具」轉為「更貼身的感知延伸」。

未來的ＡＩ，將不再只存在於單一裝置裡，而是變成跨平台智慧小組，在這個團隊中，分工非常明確：雲端是負責深思熟慮的「最強大腦」；電腦是處理繁重工作的「辦公室主戰場」；手機則是隨身「行動副手」。

而ＡＩ眼鏡的角色最為關鍵，它取代了手機成為比觸控更直覺的操控台，眼鏡透過鏡頭和麥克風，幫ＡＩ看見與聽見環境，讓使用者不需要掏出手機，只要動動口或轉個頭，就能隨時對ＡＩ下達指令，並即時確認任務進度。

「ＡＩ眼鏡具備成為連結電腦、手機與雲端協作中樞的潛力」，ＤＩＧＩＴＩＭＥＳ分析師方覺民說，儘管目前ＡＩ眼鏡市場由Ｍｅｔａ主導，但隨著蘋果與谷歌陣營陸續推出ＡＩ眼鏡，憑藉現有生態系優勢及Gemini等大語言模型深度整合，市場將由單一領先轉向多元競爭。

方覺民指出，受惠於Ｍｅｔａ與中系品牌積極拓展海外市場，今年全球ＡＩ眼鏡出貨量預估較二○二五年翻倍成長，上看一千七百萬副。

預計至二○三○年，市場將呈現Ｍｅｔａ、蘋果、谷歌陣營三強鼎立格局，而中系品牌憑藉供應鏈優勢與產品快速迭代能力，市占率亦有顯著攀升。

ＭＩＣ資深產業分析師柳育林認為，ＡＩ眼鏡有潛力能成為次世代熱門終端產品，隨著產業生態系逐漸成形，供應鏈重要性與日俱增，其技術是否能有所突破，是ＡＩ眼鏡能否邁向出貨量破億的關鍵。

柳育林預期，ＡＩ眼鏡在五大場景會出現最新應用，包括日常商務、教育文化、健康照護、零售工業與國家安全。