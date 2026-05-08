佳能財報／機器人等專案出貨 首季獲利倍增 每股純益0.73元

佳能（2374）8日公布今年第1季稅後純益2.36億元，季減21%，年增1.7倍，每股純益0.73元，為15年同期新高，主要受惠機器人感測元件、機器人視覺及無人機相關產品陸續出貨帶動。

佳能同時公布4月營收10.81億元，月增17.7%，年增62.5%，為今年以來最佳。佳能累計今年前四月營收37.37億元，年增73.2%，佳能表示，主要因影像視覺產品、光學相關模組及客戶專案出貨轉趨穩健。昨天董事會同時決議去年度擬配發2元現金股利。

佳能表示，隨著多項新產品將陸續於第3季及下半年出貨，儘管中東局勢及DDR原物料漲價皆有影響，但公司仍致力2026年業績大跨步成長。

在機器人布局方面，佳能投資的美國人形機器人新創Agility Robotics於近期也宣布與豐田汽車加拿大工廠合作，將Digit導入汽車生產線。佳能目前與Agility緊密合作，聚焦機器視覺及高階光學感測模組開發，隨著人形機器人應用場景擴大，佳能有望受惠視覺感測元件需求提升，帶動機器人相關業務進入加速成長階段。

除硬體模組外，佳能亦積極深化AI（人工智慧）軟硬整合生態系，所投資的佳捷與AI軟體平台公司鑫蘊林科（Linker Vision）持續擴大合作中。

此外，佳能旗下AI影像監控小金雞禾蒼科技預計第2季登錄興櫃，禾蒼科技主要著眼於歐洲及美國大眾運輸工具影像安全監控系統市場，結合佳能企業與鑫蘊林科之軟硬體技術整合成系統模組，將可拓展更多終端市場應用，為佳能帶來獲利挹注。

佳能近年將光學領域產品結合AI技術，應用於城市監控、機器人視覺、無人機等高成長市場，AI影像視覺產品陸續出貨，加上東莞、北越及台灣廠區產能彈性配置與設備升級效益顯現，產品組合優化，為未來營運成長帶來新動能。