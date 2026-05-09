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台積攜手索尼 攻實體AI應用

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

索尼（SONY）與台積電（2330）昨（8）日宣布，雙方簽署不具約束力的合作備忘錄，針對下一世代影像感測器的研發與製造建立策略合作關係。主攻未來實體AI（Physical AI）應用新興機會，包括汽車和機器人領域。

雙方將成立一家合資公司，由索尼持有多數股權並掌握控制權，在日本熊本縣合志市索尼新設廠房建置研發與生產線。以索尼的感測器設計專業加上台積電製程技術，打造下一代機器視覺中重要的影像感測器。實體AI未來將擴及汽車和機器人領域，雙方正為相關的創新與技術拓展鋪路。

索尼與台積電將針對未來投資規畫開始商議，基於市場需求分階段進行建設，希望獲得日本政府的支持。先前外電報導，生產基地將設於索尼位於熊本縣的新建晶圓廠，索尼半導體製造的總投資額約為1,800億日圓（約11.3億美元），日本政府先前批准最高600億日圓（約3.8億美元）的補貼作為重要財政支撐。

台積電 索尼 日本

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