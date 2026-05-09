輝達投資IREN 擴AI版圖

美國人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（NVIDIA）表示，將投資資料中心開發商IREN多達21億美元，擴大輝達的AI生態系版圖，並加快AI基礎建設，激勵IREN股價8日在美股早盤漲逾8%。

輝達與IREN表示，雙方將合作部署5百萬瓩（GW）的基礎設施，驅動輝達在IREN全球資料中心的大規模「AI工廠」，輝達也取得能在五年期間，以每股70美元購買IREN多達3,000萬股股票的認購權，總投資額上看21億美元。

此外，IREN宣布與輝達締結一份為期五年、34億美元的AI雲端合約，以取得並部署輝達的Blackwell處理器，主要聚焦於IREN在德州Sweetwater容量2GW的資料中園區，該園區將成為採用輝達DSX「數位孿生藍圖」的旗艦地點，目標是增添多達5GW的輝達基礎設施。相較於傳統訓練模型的資料中心，AI工廠專為推論工作負載優化。

輝達與IREN也計劃攜手部署大型資料中心，利用輝達的設備，以及IREN在取得土地、電力等建設資源的專長，推動專案建設。

IREN同日也宣布收購西班牙資料中心開發商Ingenostrum，在西班牙獲得490千瓩（MW）的運算資源，使整體容量組合提高到5GW，與輝達協議設定的目標容量相同。

輝達已在AI生態系統內達成多項合作，包括已入股OpenAI等開發商以及邁威爾（Marvell Technology）等晶片製造商，本周稍早也與康寧（Corning）達成協議，取得透過認股權證投資多達32億美元的權益

由澳洲兄弟檔丹尼爾（Daniel Roberts）和威爾（Will Roberts）共同創立的IREN，原本名為Iris能源公司，最初專注於比特幣挖礦，隨後轉向AI運算，去年也與微軟簽署一項約97億美元的協議，提供以輝達GB300晶片驅動的雲端基礎設施。