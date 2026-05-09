聽新聞
0:00 / 0:00

高盛：全球AI符元消耗量暴增 運算成本下降 雲端廠好日子快來了

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
資料中心示意圖。圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場
資料中心示意圖。圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場

根據高盛最新研究報告，AI將從聊天模式轉向代理（Agent）模式，帶動全球符元（Token）消耗量暴增。高盛還說，隨著符元的運算成本下降，超大規模雲端服務業者（hyperscaler）的巨額資本支出，將在2026年上半年迎來獲利能力的轉捩點。

高盛分析師說，未來符元消耗的重心，不再是斷續互動的聊天情景，而是全天候運作、具備自動化執行能力的AI代理。

由於這些代理需要持續監測環境、反覆驗證並調用外部工具，將導致符元消耗量暴增。到2030年，全球每月消耗的符元將達到120,000兆個，是2026年的24倍。

這份報告預測，到2030年，全球每日的AI詢問量將從2025年的50億次增至230億次，其中有30%由AI代理執行。

隨著AI逐漸滲透至程式開發、法律研究、供應鏈管理等複雜領域，符元消耗模式將從「人機互動」轉向「機機互動」。高盛指出，相較於人類輸入，機器之間的持續互動不會疲勞，符元消耗速度也高出許多。

高盛預測，到2040年，企業的AI代理將帶動全球符元消耗量攀抵現有水準的55倍。高盛也提到，企業級別的AI代理，仍處於非常初期的階段，真正大規模部署的企業不到四分之一，且主要集中在客服、IT維運、銷售支援與企業內部知識庫等領域，且多數仍屬於「Copilot輔助模式」，未進入完全自主代理的階段。

與此同時，符元的成本快速下降，愈來愈多企業運用符元的工作流程已開始具經濟可行性。例如，一套AI程式設計每天可能消耗700萬個符元，但成本僅13美元左右。

過去兩年，市場對AI產業最大的顧慮之一，在於科技企業資本支出持續膨脹，擔憂AI使用量愈高，推論成本也會同步增加，使雲端業者與模型開發商的利潤率長期承壓。但高盛認為，這項邏輯正徹底改變。高盛估算，在輝達、超微、Google旗下TPU，以及亞馬遜Trainium晶片推動下，單位符元運算成本每年約下降60%-70%。

因此高盛預測，雲端業者與AI模型業者，有望於2026年上半年迎來毛利率轉正的重要轉捩點，進而變成使用量愈多，毛利率愈好的模式。

不過，高盛也提醒AI代理仍存在多項潛在風險。首先是競爭風險，其次是治理與安全風險，最後是效率風險，若數據欠佳，反而可能大量消耗資源，卻無法帶來對應回報。

高盛 供應鏈

延伸閱讀

Google的TPU奇襲 完整供應鏈全解析：AI變現的開端

寒武紀單日飆20%再登 A 股股王 高盛卻給出 AI 產業鏈有升有降的相反結論

企業 AI 轉型關鍵布局：從規模化落地的可信任 AI 到前瞻量子應用

從研發競賽到效能收割：解析Anthropic聯手私募巨頭成立合資公司的戰略意義

相關新聞

台灣連64個月「生不如死」專家：缺工恐迫使台積電加速赴美擴廠

資深科技產業投資人貝克（Gavin Baker）表示，台灣目前每年僅10萬名新生兒，但台積電每年在台灣的人力需求達到1萬人，而這個數字只會進一步增加。

高盛：全球AI符元消耗量暴增 運算成本下降 雲端廠好日子快來了

根據高盛最新研究報告，AI將從聊天模式轉向代理（Agent）模式，帶動全球符元（Token）消耗量暴增。高盛還說，隨著符元的運算成本下降，超大規模雲端服務業者（hyperscaler）的巨額資本支出，將在2026年上半年迎來獲利能力的轉捩點。

日月光擴充高階封測產能 攜手楠梓電斥資352億元蓋新廠房

為因應全球半導體產業持續成長趨勢，楠梓電與日月光昨（8）日宣布，攜手推動總投資額352.35億元的擴廠投資計畫，採策略合作之合建模式，於高雄楠梓科技產業園區興建新式廠房。雙方將整合資源，擴大先進製程產能布局，進一步強化台灣在全球半導體供應鏈中的關鍵地位。

輝達投資IREN 擴AI版圖

美國人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（NVIDIA）表示，將投資資料中心開發商IREN多達21億美元，擴大輝達的AI生態系版圖，並加快AI基礎建設，激勵IREN股價8日在美股早盤漲逾8%。

記憶體晶片短缺 科技大咖拉攏SK海力士

知情人士表示，隨著全球科技巨擘為搶購記憶體晶片，積極拉攏SK海力士，紛紛提出投資其新生產線，以及出資協助購買昂貴製造設備等方案。

台積攜手索尼 攻實體AI應用

索尼（SONY）與台積電昨（8）日宣布，雙方簽署不具約束力的合作備忘錄，針對下一世代影像感測器的研發與製造建立策略合作關係。主攻未來實體AI（Physical AI）應用新興機會，包括汽車和機器人領域。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。