高盛：全球AI符元消耗量暴增 運算成本下降 雲端廠好日子快來了

根據高盛最新研究報告，AI將從聊天模式轉向代理（Agent）模式，帶動全球符元（Token）消耗量暴增。高盛還說，隨著符元的運算成本下降，超大規模雲端服務業者（hyperscaler）的巨額資本支出，將在2026年上半年迎來獲利能力的轉捩點。

高盛分析師說，未來符元消耗的重心，不再是斷續互動的聊天情景，而是全天候運作、具備自動化執行能力的AI代理。

由於這些代理需要持續監測環境、反覆驗證並調用外部工具，將導致符元消耗量暴增。到2030年，全球每月消耗的符元將達到120,000兆個，是2026年的24倍。

這份報告預測，到2030年，全球每日的AI詢問量將從2025年的50億次增至230億次，其中有30%由AI代理執行。

隨著AI逐漸滲透至程式開發、法律研究、供應鏈管理等複雜領域，符元消耗模式將從「人機互動」轉向「機機互動」。高盛指出，相較於人類輸入，機器之間的持續互動不會疲勞，符元消耗速度也高出許多。

高盛預測，到2040年，企業的AI代理將帶動全球符元消耗量攀抵現有水準的55倍。高盛也提到，企業級別的AI代理，仍處於非常初期的階段，真正大規模部署的企業不到四分之一，且主要集中在客服、IT維運、銷售支援與企業內部知識庫等領域，且多數仍屬於「Copilot輔助模式」，未進入完全自主代理的階段。

與此同時，符元的成本快速下降，愈來愈多企業運用符元的工作流程已開始具經濟可行性。例如，一套AI程式設計每天可能消耗700萬個符元，但成本僅13美元左右。

過去兩年，市場對AI產業最大的顧慮之一，在於科技企業資本支出持續膨脹，擔憂AI使用量愈高，推論成本也會同步增加，使雲端業者與模型開發商的利潤率長期承壓。但高盛認為，這項邏輯正徹底改變。高盛估算，在輝達、超微、Google旗下TPU，以及亞馬遜Trainium晶片推動下，單位符元運算成本每年約下降60%-70%。

因此高盛預測，雲端業者與AI模型業者，有望於2026年上半年迎來毛利率轉正的重要轉捩點，進而變成使用量愈多，毛利率愈好的模式。

不過，高盛也提醒AI代理仍存在多項潛在風險。首先是競爭風險，其次是治理與安全風險，最後是效率風險，若數據欠佳，反而可能大量消耗資源，卻無法帶來對應回報。