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記憶體晶片短缺 科技大咖拉攏SK海力士
知情人士表示，隨著全球科技巨擘為搶購記憶體晶片，積極拉攏SK海力士，紛紛提出投資其新生產線，以及出資協助購買昂貴製造設備等方案。
這類提議在全球記憶體晶片產業中前所未見，凸顯全球相關組件短缺的嚴重情況。
人工智慧（AI）熱潮下需求激增，晶片製造商難以跟上步伐。
根據六位知情人士，客戶已向SK海力士提出一系列方案，包括對專用的記憶體生產線進行投資。
其中三名知情人士表示，另一項提議涉及客戶為設備採購提供資金，例如購置艾司摩爾（ASML）的極紫外光微影設備（EUV），這一台的價值就高達數億美元。
但有兩位消息人士說，SK海力士手頭相當寬裕，因此對接受客戶的財務承諾態度謹慎。
這類交易可能使公司受制於特定買方，並需以更低的價格供貨，以換取更長期、更穩定的營收保障。其中一人表示：「無論何種提議，目前可用的產能基本為零。甚至沒有任何一丁點產能可以劃分給特定客戶。」
根據路透報導，上述提議細節是首次曝光。SK海力士與主要競爭對手三星電子和美光曾表示，正與客戶洽談多年期供貨合約，但未透露具體細節。
SK海力士拒絕透露與客戶的合約條款細節，但表示「我們正全面檢討各種不同於傳統長期協議的方案，以及結構性替代方案」。
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