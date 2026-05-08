獲Arm投資入股！通寶將登興櫃 董座沈軾榮公布八年布局歷程

IC設計業者通寶半導體（QBit Semiconductor）5月中旬將登錄興櫃。專注事務機與列印相關晶片市場多年，董事長沈軾榮表示，歷經長達八年的產品與技術投資，完成低、中、高階完整SoC產品線布局，目前在全球第三方印表機／事務機市場市占率約6.6%，近期成功獲得半導體IP大廠安謀（Arm）、ASIC客製化晶片業者智原，以及晶片代理商益登等企業投資。

通寶成立於2016年，前身為高通（Qualcomm）事務機影像處理晶片團隊。當年高通為聚焦5G手機晶片發展，決定出售相關業務，長期深耕印表機產業、時任金寶執行長的沈軾榮看見垂直整合機會，得知消息後立刻出價承接團隊與相關IP技術，希望向上游掌握核心晶片能力，提升競爭優勢。

沈軾榮表示，事務機晶片除需具備數位IC設計能力處理影像與運算，也需掌握類比IC技術以控制馬達與機構運作，技術門檻相對高。高通時期，團隊主要聚焦中低階產品，通寶成立後，則進一步投入低、中、高階完整產品線開發，目標直指國際品牌客戶供應鏈。

金寶2022年決定回歸代工本業、處分非核心事業，沈軾榮當時已離開金寶，但不捨通寶解散，積極協助引進私募基金安橋資本接手，並因為投資方堅持「由懂產業的人親自經營」，他也出任董事長。他也透過投資公司買下通寶接近六成股份，展現與公司利益一致的絕對信心。

他坦言，完整SoC產品線是一場長達8至10年的長期投資。隨著高階事務機對影像處理與運算速度要求提升，核心晶片也需從40奈米、65奈米逐步推進至22奈米甚至12奈米製程，開發成本持續攀升，是對決策者心理素質的重大考驗。

市場環境近年開始出現轉變。通寶指出，原本第三方事務機晶片主要競爭對手邁威爾（Marvell）與新思國際（Synaptics），近年逐步將資源轉向物聯網及車用市場，使事務機晶片市場競爭態勢出現變化。

通寶的產品不僅獲得客戶認可，更贏得全球矽智財龍頭安謀（Arm）的青睞，2025年底投資通寶，也是安謀第一次直接投資台灣公司，並持有2％股權。沈軾榮強調，團隊擁有四大核心技術：影像智慧運算、精密動件控制、節能感知管理、PQC(後量子加密演算法) 安全機制，在台灣甚至全球，同時具備這四項核心技術的公司非常少見。加上事務機市場的特殊性，最終獲得安謀認可。

通寶近期同步切入最新的PQC（後量子加密演算法）資安市場。隨量子電腦技術發展，未來企業與政府對資安晶片需求將快速提升，美國政府也已要求部分政府機關及大型金融體系設備須符合PQC防護標準。通寶預計推出搭載PQC規範的新一代主晶片以及應用於耗材驗證的防偽安全晶片，有望掌握市場先機。

沈軾榮對通寶晶片訂單的長遠能見度深具信心，除標準晶片產品外，亦提供ASIC客製化設計服務，爭取NRE（委託設計）訂單。隨旗艦級12奈米晶片QB7與低階QB2明後年進入量產，通寶將迎來強勁營運動能。同時，通寶也進軍Kiosk與POS等終端設備市場，持續關注核心技術之多元應用，有望成為下一階段的成長契機。