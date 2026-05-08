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創見董座束崇萬：AI帶來重大改變 若要投資 現在還是上車的好機會

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
創見董事長束崇萬表示，AI發展才正準備從雲端往邊緣發展，將催生更多新應用，台灣整體產業鏈未來兩、三年都有很好的機會，若要投資理財，也要趁此把握上車的機會。記者簡永祥／攝影
創見董事長束崇萬表示，AI發展才正準備從雲端往邊緣發展，將催生更多新應用，台灣整體產業鏈未來兩、三年都有很好的機會，若要投資理財，也要趁此把握上車的機會。記者簡永祥／攝影

創見董事長束崇萬今 (8) 日表示，人工智慧（AI）帶動台灣硬體業全面爆發，其中，記憶體產業已進入超級循環，預期 DRAM、NAND Flash不僅今年會缺貨、明年也一定缺貨，甚至2028年仍可能供不應求。他認為AI不僅不會泡沬，還會帶來很大的改變，台灣是AI生產重鎮，將大大受惠，他並認為這時股價仍處於低點，還可以進場，但強調一定與鎖定與AI有關聯的公司。

束崇萬說，這波需求並非過往一年到一年半就反轉的景氣循環，而是長期結構性需求，因為AI對人類社會的影響，可比擬蒸汽機、電力等重大技術革命。AI發展需要大量基礎建設，包括電力、晶片與記憶體，相關周邊需求都將持續吃緊，也讓台積電、台達電及記憶體產業等台灣供應鏈受惠。

對於AI為何不會泡沫，束崇萬說，今年四大雲端服務供應商（CSP）資本支出約7000億美元，明年可能進一步提高至1兆美元，將持續推升記憶體需求，而記憶體供給端，三大DRAM原廠新增產出預計要到明年底、甚至後年才會陸續開出，未來一年半至兩年仍將供不應求，他預期，價格還是會漲，只是價格持續上漲後應用端是否能承受，得密切觀察。

創見目前主要依照長期合約取得貨源，束崇萬坦言，現在供給相當吃緊，當然會想要買更多貨，而且中國大陸DRAM與NAND Flash供應也相當有限，加上記憶體規格複雜，不同零件與應用需求差異大，主要產能仍以三大原廠供應大型CSP為主，連中國大陸CSP的需求也難以滿足，也讓創見有切入機會。

為此，一向作風保守的束崇萬表示，公司也決定發行可轉換公司債，總額達30億元。他說，離上次發行公司債已是10年前，而這次發行主要是因應營收增加，需要資金滿足購貨需求與客戶應收帳款增加，預計7月完成增資。

針對三星罷工事件，束崇萬認為，勞資雙方對方都會受害，最終可能仍會妥協（比如勞方要求獲利提撥15%分紅，但估計三星最後可能妥協採10%方案），這件事後續仍需觀察。

束崇萬強調，AI和前幾次工業革命不同，短短時間就帶來巨大改變。這是一個大時代來臨，不論各行各業未來都會導入AI，台灣是這波AI浪潮的受惠者之一，不僅今年GDP與股市可望受惠，成長動能也可能延續至明年。

AI需要更多的記憶體，因需求爆發來得太快，雖然很多原廠已投入資源增加產出，但AI發展才正準備從雲端往邊緣發展，將催生更多新應用，台灣整體產業鏈未來兩、三年都有很好的機會，現在才剛開始，若要投資理財，也要趁此把握上車的機會。

台積電 創見

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