緯創投資2,000萬美元增持新創公司Eridu股權 跨足高速網路系統

創見董事長束崇萬今 (8) 日表示，人工智慧（AI）帶動台灣硬體業全面爆發，其中，記憶體產業已進入超級循環，預期 DRAM、NAND Flash不僅今年會缺貨、明年也一定缺貨，甚至2028年仍可能供不應求。他認為AI不僅不會泡沬，還會帶來很大的改變，台灣是AI生產重鎮，將大大受惠，他並認為這時股價仍處於低點，還可以進場，但強調一定與鎖定與AI有關聯的公司。

2026-05-08 20:08