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緯創投資2,000萬美元增持新創公司Eridu股權 跨足高速網路系統
緯創（3231）8日公告，斥資2,000萬美元（約新台幣6.3億元）投資美國新創公司Eridu Corporation，該新創公司專注於為人工智慧（AI）資料中心開發高性能網路解決方案，解決大語言模型訓練和推理中遇到的網路瓶頸。顯示出緯創正積極從AI伺服器組裝業務，跨足到高速傳輸的網路設備領域。
緯創8日表示，擬增加投資2,000萬美元，取得專注於高速網路領域系統的Eridu Corporation所發行之Simple Agreement for Future Equity (簡稱SAFE)。
另外，為擴大網通業務相關產能，緯創100%持股之子公司Wistron InfoComm (Vietnam) Co., Ltd擬新增1,900萬美元（約新台幣5.98億元）之資本支出。
為因應美國加州廠區之資金需求，緯創擬增資100%持股之子公司WisLab EMS Corporation (簡稱WisLab)3,000萬美元（約新台幣9.45億元）。
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