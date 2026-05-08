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日月光攜手楠電推動擴廠投資 打造先進封裝產能新據點

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
楠梓電與日月光8日宣布攜手推動總投資額352.35億元的擴廠投資計畫，左起為張強建築事務所 張強 建築師、日月光張英修 執行副總、日月光高雄廠李叔霞 副總、高雄市經濟發展局廖泰翔 局長、經濟部產業園區管理局楊志清 局長、日月光高雄廠洪松井 執行副總、楠梓電子徐漢忠 董事長、日月光高雄廠蘇信一 執行副總、銓興建設洪克倫 總經理、日月光高雄廠李政傑 副總、日月光高雄廠溫俊哲 副總、日月光高雄廠易良翰 資深處長。業者／提供
楠梓電與日月光8日宣布攜手推動總投資額352.35億元的擴廠投資計畫，左起為張強建築事務所 張強 建築師、日月光張英修 執行副總、日月光高雄廠李叔霞 副總、高雄市經濟發展局廖泰翔 局長、經濟部產業園區管理局楊志清 局長、日月光高雄廠洪松井 執行副總、楠梓電子徐漢忠 董事長、日月光高雄廠蘇信一 執行副總、銓興建設洪克倫 總經理、日月光高雄廠李政傑 副總、日月光高雄廠溫俊哲 副總、日月光高雄廠易良翰 資深處長。業者／提供

為因應全球半導體產業持續成長趨勢，楠梓電（2316）與日月光（3711）8日宣布攜手推動總投資額352.35億元的擴廠投資計畫，採策略合作之合建模式，於高雄楠梓科技產業園區興建新式廠房。雙方將整合資源，擴大先進製程產能布局，進一步強化臺灣在全球半導體供應鏈中的關鍵地位。

日月光則投入資金進行廠房興建，透過合作開發機制優化廠房空間配置，不僅可有效擴展營運規模，亦可提升整體投資效益。在產能規劃方面，日月光將聚焦先進封裝技術發展，積極擴充高階封測產能，以因應新世代應用需求。

根據產業預測，至2026年全球半導體市場規模將持續呈現複合成長，邁向新一波發展里程碑。成長動能主要來自人工智慧（AI）、高速運算（HPC）、雲端服務及資料中心等應用快速擴展，帶動記憶體與邏輯晶片需求攀升，同時推升晶片堆疊、多晶片整合（Chiplet）及先進封裝技術（如CoWoS與FoCoS）之發展，促使晶圓代工（Foundry）與封裝測試（OSAT）產業合作日益深化，整體先進封裝市場需求持續升溫。

日月光執行副總洪松井表示，本次投資計畫在規模布局上，將打造園區內最大單一基地之指標性建物，發揮規模經濟優勢，展現於AI先進封測領域領航全球的決心。其次，透過與楠電攜手合作開發，將有效提升土地使用效率，並帶動園區整體風貌升級，樹立產業協同開發新標竿。

另外在能源基礎建設方面，將建置一園區首座161kV變電站，確保供電品質與穩定性，強化營運韌性，為生產不中斷提供堅實保障。

日月光進一步指出，新建廠房將以先進封裝製程為核心，導入扇出型封裝（FoCoS）與覆晶封裝（FC BGA）技術，廣泛應用於AI、雲端運算及自動駕駛等高階領域，並持續提升智慧製造與自動化比例，以提高生產效率並優化營運成本結構。

本案總投資金額達352.35億元，平均每公頃年產值約159.2億元，預計於2029年9月正式啟用，並可創造約2,050個就業機會，對帶動地方經濟發展具顯著正面效益。

在建設規劃方面，本計畫基地面積約17,637平方公尺，將興建地上8層、地下2層之現代化廠房，總樓地板面積達113,402.42平方公尺，兼顧生產效率與空間運用。

此外，本案將依循綠建築黃金級標準進行設計，導入節能減碳與環境友善理念，致力降低污染排放並落實企業社會責任（SDGs），打造兼具節能、健康與減廢之永續廠辦空間，穩健邁向淨零排放目標。

經濟部產業園區管理局楊志清局長表示，楠梓園區是一個製造型園區，在努力先進製造的同時，也注重我們所有在地員工的安全，以符合園管局智慧、安全、永續的願景。智慧方面，日月光在AI 方面的深耕，可以感受到所帶動的經濟力道強勁，而安全及永續日月光的表現也有目共睹。園管局正以積極且系統化方式強化南台灣產業空間，打造完整科技產業發展環境。

高雄市政府經發局長廖泰翔表示，高雄位於全球半導體戰略的關鍵地位，本次合建廠房坐落於「半導體S廊帶」核心腹地，不僅鞏固先進封裝的關鍵能量，更串聯台積電（2330）先進製程與AMD矽光子研發實力，帶動高雄從「製造基地」轉型為「AI研發樞紐」，確保台灣在全球供應鏈中掌握關鍵核心技術。

楠電與日月光此次攜手合作，不僅展現企業策略聯盟之綜效，更緊扣全球半導體產業發展趨勢，為臺灣高科技產業持續注入成長動能，並進一步鞏固其於國際市場之競爭優勢。

楠梓電 半導體 日月光

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