台灣大布局國際市場 與日本Nirik簽署MOU 5G智慧消防應用搶進日本

台灣大哥大（3045）8日宣布與日本數位轉型顧問公司Nirik正式簽署合作備忘錄，雙方將展開跨國合作，將「5G智慧消防輔助救援系統」導入日本相關應用場景，目前此套系統已經落地高雄，將推廣至全台，立足台灣，搶進國際市場，未來將與Nirik緊密協作，共同開拓日本市場，將此5G應用推向國際，進一步為全球智慧城市與公共安全方案開創全新格局。

台灣大表示，本次簽署儀式特別邀請經濟部產業發展署電子資訊產業組張能凱組長擔任見證人，共同見證台灣大的5G前瞻技術，由在地深耕邁向國際市場的重要里程碑。

台灣大哥大企業服務事業商務長朱曉幸表示，台灣大長期致力於5G與AI技術的落地應用，透過電信核心能力推動垂直領域升級。我們研發的5G智慧救援方案不僅獲得國際級行動通訊大獎 MWC 的入圍肯定，更與高雄市消防局合作，成功投入火場實戰展現高度可靠性，讓科技成為守護生命的重要力量。

朱曉幸指出，此次與Nirik簽署合作備忘錄，象徵台灣大技術實力已具備輸出國際的商業競爭力，此項技術除了防災應用，更可延伸至智慧製造、能源巡檢及物流倉儲管理等場域，將以台灣為起點走向日本及全球市場，在強化城市安全韌性的同時，拓展多元產業應用場景，開創更安全、高效的智慧應用服務。

數位轉型顧問公司Nirik是總部位於東京的跨境商務開發與商社（貿易/經銷）公司，提供日本市場開發策略、在地化支援，以及商務人脈連結，協助海外企業拓展日本市場，善於發掘創新技術與解決方案，並針對日本提供客製與在地化的導入提案，串接日本產業需求，創造新的成長機會。

Nirik執行長上野峻基表示，Nirik專注於驅動企業的數位轉型與跨境商務開發，特別是在公共事業、交通與社會基礎建設領域。台灣大展現驚人的5G技術創新能量，特別是針對複雜環境的應變能力。透過此次合作，我們期待將這套創新的5G解決方案導入日本相關場景，結合日本大型系統整合商的客戶經驗，協助企業與地方政府應對智慧化挑戰。

台灣大指出將攜手Nirik展開雙軌並進的合作。在技術研發上，雙方將針對5G創新應用進行深度規格與場域實務交流，確保解決方案能精準對接日本市場需求；在商務推廣方面，則由Nirik擔任策略橋樑，引領台灣大「5G智慧消防輔助救援系統」進軍日本大型系統整合商及企業客戶，加速跨國落地。此舉不僅證實台灣大的5G技術具備國際競爭力，更為台灣5G科技外銷實力寫下重要里程碑。