世界先進新加坡廠 提前半年於2028年底前滿載

世界先進董事長方略今日表示，新加坡子公司VSMC 12吋廠進展順利，目前第一期產能4.4萬片已全數被預訂一空，原預期2029年新廠可望達滿載的目標，將提前至2028年下半年達陣。

方略指出，世界先進長期經營電源管理、車用與工業用等特殊應用製程，受惠AI需求支撐，2026年半導體產業應會是相對穩健成長的一年。不過，能源、材料、人工等成本持續上升，加上公司持續因應客戶需求投資產能，也推升營運成本，因此世界先進近期已宣布部分漲價措施。

針對後續價格走勢，方略表示，目前整體需求非常強勁，加上成本持續上升、公司也需持續投資產能，下半年價格穩定。不過，是否進一步調漲價格，公司仍會謹慎與客戶共同面對，評估合理水準，以及客戶在競爭態勢下可以接受的幅度。

產能規劃方面，方略指出，世界12吋產能擴充已在進行，是公司目前重要的大型計畫；8 吋產能方面，也會持續投資與擴張，以支援客戶需求。

針對世界新加坡子公司VSMC12 吋廠進展。方略表示，該廠約18個月前動土，進度符合公司期望，甚至部分超前；土木工程約5個月前已完成，並開始大量移入機台，已有超過200台機台進入無塵室，正進行大量裝機。預計今年7月左右送樣給客戶，明年第一季量產時程不變，甚至有機會提前。

方略進一步指出，原先規劃2029年完成新加坡12吋廠整體產能建置，依目前進度來看，可能提前至 2028年完成。他並透露，第一座廠的所有產能都已收到客戶預訂，甚至有合約支撐。

此外，新加坡12吋廠部分產能也將投入矽中介層（interposer ）業務，這項業務對新加坡 12 吋廠未來的負載、損益兩平與毛利率，都會有很大幫助。

對於新加坡二廠規劃，方略表示，由於第一座廠產能已取得百分之百取得長期合約支持，且仍有許多客戶表達更多需求，公司將認真評估二廠開工時程是否需要提前。不過，他也強調，公司會審慎評估，避免一方面客戶希望公司提供更多產能，另一方面產能開出後稼動率不足，反而稀釋營運表現。

方略說，世界12吋領域屬於晚進者，因而仍會聚焦特殊應用與特殊製程，不會追求摩爾定律製程節點升級。新加坡第一座廠目前已招募約700名員工，後續仍會持續擴編，滿載時人力可能超過1000人，時間點約落在2028、2029年之間。