台積電擬與索尼成立合資公司 合作下世代影像感測器

台積電與索尼半導體 (Sony) 今 日共同宣布，已簽署一份不具約束力的合作備忘錄，為研發與製造下一世代影像感測器建立策略合作關係。雙方將透過合資公司，雙方盼能藉由Sony的感測器設計專業，以及台積電的製程技術和卓越製造優勢來拓展合作，以強化影像感測器的效能。

根據雙方協議的合作意向，Sony和台積電欲成立一合資公司並由Sony持有多數股權及控制權。此合資公司預計在Sony於日本熊本縣合志市的新設廠房建置研發與生產線。

隨著合作備忘錄的簽署，Sony和台積電就此合資公司的潛在投資進行商議。有關這些潛在投資，以及Sony在其長崎既有廠區的新資本投資，考量前提是相關項目將基於市場需求分階段進行，且能夠獲得來自日本政府的支持。

雙方聲明稿表示，這項合作旨在探索與把握實體人工智慧（Physical AI）應用的新興機會，例如汽車和機器人領域，為未來創新與技術拓展鋪路。此一合資公司的設立仍將取決於簽署具法律效力之最終合作協議和一般交易常規條件之成就。

Sony 總裁暨執行長指田慎二表示，此一合資公司是個關鍵起點，旨在結合雙方優勢，以在下一世代影像感測器領域中推動技術和業務的進一步發展。在合資公司的基礎上，Sony 期能藉由著重創造高附加價值，進一步強化業務營運。

台積電資深副總經理暨副共同營運長張曉強表示，Sony是台積電在互補式金氧半導體影像感測器 (CMOS Image Sensor) 業務上的長期夥伴，雙方能有更進一步合作，代表公司在AI時代推動未來感測技術方面，邁出關鍵的一步。