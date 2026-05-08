台灣大智慧消防救援輸出日本 AI應用營收拚增4倍

台灣大宣布，將與日本公司Nirik合作把「5G智慧消防救援系統」輸出日本，同時放眼東南亞商機，商務長朱曉幸表示，企業導入AI與智慧應用需求爆發，台灣大今年和AI應用相關營收將年增逾4倍，AIDC與算力業務明年會完整貢獻營收。

台灣大今天宣布，全台首創「5G智慧消防輔助救援系統」落地，今年初導入高雄市消防局，解決方案供應商絕大多數為國產，未來台灣大將以高雄為起點，逐步推展至全台，並積極布局日本、越南等國際市場。

台灣大哥大今天同時宣布，已與日本數位轉型顧問公司Nirik簽署合作備忘錄，預計將「5G智慧消防輔助救援系統」導入日本相關應用場景；台灣大也和越南系統整合商CONG TY TNHH ADV BRAND GLOBAL接洽合作，同時也會攜手投資策略夥伴精誠共同角逐東南亞商機。

台灣大哥大企業服務事業商務長朱曉幸表示，台灣大研發的5G智慧救援方案可延伸至智慧製造、能源巡檢及物流倉儲管理等場域，將以台灣為起點走向日本及全球市場。

觀察營收成長表現，台灣大今年首季企業事業營收年增26%，其中AI和雲服務的相關營收爆發性成長，首季營收年增471%。

朱曉幸觀察，生成式AI問世後，消費端的應用較明確，企業在前年尚處於摸索期，去年企業開始進入學習期，客服、零售、維運、生產力相關的應用成長都很強，今年需求爆發．「預計今年全年和AI應用相關營收年成長可望超過4倍」。

此外，台灣大先前宣布攜手Vantage在桃園龜山共同開發AI Data Center，由GMI Cloud與NVIDIA（輝達）打造的AI Factory，就座落在台灣大AIDC，8月全數上線，且算力服務供不應求。

朱曉幸指出，台灣大AIDC與算力業務營收，今年首季年增87%，預計在第4季會挹注更多，明年則會全年完整貢獻；資安相關首季營收年增393%、ICT整合服務年增191%，全年都有望更高成長，也將一併帶動高占比且穩定的電信基礎建設營收成長。

台灣大先前喊出2030年企業事業營收將達千億元規模，盼以後來居上之姿，超越競爭對手。

朱曉幸透露，除了本身業務成長，台灣大會透過不少M&A（併購）壯大企業事業營收規模，除了精誠之外，還有資安、AI相關等領域企業都是考量投資對象。